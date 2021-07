Double attaque de Boko Haram au Niger: l’armée neutralise 13 terroristes

Un dizaine de combattants de Boko Haram a été éliminée mardi, par l’armée dans le sud–est du pays, sur l’axe Diffa-Mainé Soroa.

« Ce mardi 29 juin 2021 aux environs de 18h00mn, des combattants de Boko Haram (branche de l’État Islamique en Afrique de l’Ouest) à bord de dix véhicules avaient tendu une embuscade à un élément miliaire sur l’axe Diffa-Mainé Soroa », indique un communiqué de la Force Multinationale Mixte / Diffa.

« Cette attaque a été mise en échec grâce à la vaillance de nos forces terrestres et aériennes. Il faut noter qu’avant cette attaque, ces lâches terroristes s’en sont pris à des véhicules civils (dont un bus de la société de transport SONEF) puis à des paisibles villageois lors de leur débâcle après la poursuite engagée par les militaires », ajoute le communiqué qui souligne que l’armée déplore 6 militaires blessés ; 2 femmes blessées par balles, évacuées vers des centres hospitaliers (Diffa et Mainé Soroa) et 4 civils exécutés par l’ennemi (le chauffeur de bus SONEF, deux habitants ainsi que le chef de village de Bla Adambé).

En revanche, 13 terroristes de Boko Haram ont été neutralisés par l’armée. « Un véhicule Hilux récupéré ; 4 fusil AK-47 ; une arme collective 12.7mm et un canon de rechange ; une importante quantité de munitions 12.7mm ; un sac à main et le téléphone d’une passagère du bus SONEF ont été recouvrés », précise le communiqué.