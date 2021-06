Niger: trois civils tués dans une attaque terroriste près la frontière avec le Mali

Au moins trois civils ont trouvé la mort dans une attaque terroriste au nord-ouest du Niger, près de la frontière malienne, a annoncé mardi les autorités locales.

Trois civils ont été tués dans la soirée du lundi 28 juin 2021, par des hommes armés au nord-ouest du Niger, près de la frontière malienne, a annoncé mardi une source sécuritaire. « Ce jour lundi 28 juin 2021 aux environs de 17h30mn, 14 hommes armés aux guidons de 7 motos sont arrivés dans les environs du village de Mougoudyougou et ont abattu froidement un jeune homme qui était avec sa maman au champ«, a indiqué un communiqué des services sécuritaires.

Poursuivant leur route vers Taroum, en direction de la mare de Kangarawe située à 15 km au nord-est de Taroum, les assaillants « ont abattu deux hommes qu’ils avaient croisés sur leur chemin », a ajouté la même source, précisant que « l’opération Almahaw a été mise au courant et a dépêché une unité de la Garde nationale de Mangaize sur les lieux ».

Au Niger, les attaques terroristes visant des civils sont fréquentes depuis quelques semaines dans la partie ouest du pays à la frontière avec le Mali et le Burkina Faso, où sévit l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), et dans le sud-est, aux mains des groupes djihadistes comme Boko Haram et l’ISWAP.

La semaine dernière, une dizaine de personne ont trouvé la mort, dans une attaque terroriste, visant des civils dans la région de Tillabéri.