Détournement à l’ANaTT, le gouvernement corrige les failles du système

Alors que le scandale de l’ANaTT est ce qui fait la Une de tous les journaux au Bénin, le gouvernement a approuvé les statuts de l’agence afin de corriger les failles qui ont conduit aux différents détournements de fonds.

Lors du Conseil de ministres de mercredi, le gouvernement béninois a abordé la très délicate question de détournement de fonds à l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT). A la suite de cela, le Conseil a approuvé de nouveaux statuts de ladite agence.

Selon le compte-rendu du Conseil, « ces nouveaux statuts visent à corriger l’ensemble des insuffisances relevées dans les textes actuellement en vigueur, surtout au plan de la gouvernance de l’agence. Ils ont été élaborés en conformité avec les dispositions de la loi n°2020-20 du 2 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin ».

Dans le compte-rendu, le gouvernement ajoute que « des clarifications ont été apportées concernant les compétences de la direction de l’Agence, de son Conseil d’administration ou du ministère de tutelle, dans la mise en œuvre de certaines attributions ». Il va sans dire que les failles du système qui ont permis des détournements ont été corrigées.

Pour rappel, le scandale lié à l’Agence nationale des transports terrestres a été révélé après des vérifications à travers un audit. Selon les résultats, plus de 13 milliards de francs CFA ont été détournés dans la maison. Plusieurs responsables et agents de ladite agence sont déjà derrière les barreaux et attendent leur procès.