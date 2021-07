Côte d’Ivoire – Simone et Laurent Gbagbo: la procédure de divorce judiciaire lancée

La procédure de divorce judiciaire entre l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, et son épouse, Simone Ehivet, a été lancée jeudi 1ier juillet 2021 par le juge du tribunal du Plateau en Côte d’Ivoire.

Après avoir tenté à maintes reprises d’obtenir un divorce à l’amiable qui a échoué, Laurent Gbagbo qui a fait son retour en Côte d’Ivoire le jeudi 17 juin dernier, a saisi la justice pour se séparer de son épouse. Selon Koaci, l’ex-couple présidentiel ivoirien a été aperçu jeudi, au tribunal du Plateau.

Conformément aux textes, le juge a procédé à la phase de conciliation. « Simone et Laurent Gbagbo sont rentrés chacun chez soi et la procédure de ce divorce judiciaire qui risque de prendre au minimum deux (2) ans est lancée », informe le média. Pour rappel, après la procédure de conciliation, suivra l’assignation en justice ; puis, une audience devant le juge des affaires familiales, et enfin le jugement de divorce.