Côte d’Ivoire: 20 ans de prison pour un officier supérieur de la gendarmerie et ses co-accusés

En Côte d’Ivoire, le Tribunal Militaire a reconnu coupable et condamné un officier supérieur de la Gendarmerie, à 20 ans de prison dans une affaire qui remonte à 2015. La même peine a été infligée à deux éléments qui l’accompagnaient dans la macabre mission qui les a conduits devant le tribunal.

Pour avoir abattu froidement monsieur Yéo T. en 2015, le commandant B.S. a été condamné à 20 ans de prison ferme par le tribunal militaire. Selon la chronologie des faits, deux gendarmes, les Mdl LBG Elvis et C. Ibrahima, étant en patrouille dans le secteur de Ferké en 2015, ont interpellé monsieur Yéo T. qui se dirigeait en ville tranquillement sur son vélo. Ils l’ont fouillé et trouvé une importante somme d’argent sur lui.

Les deux gendarmes ont rendu compte à leur supérieur, le commandant B.S. Cet officier s’est rendu sur les lieux, accompagné d’un autre gendarme. Le commandant (capitaine pendant les faits) s’est alors saisi de monsieur Yéo, l’a conduit dans la brousse et est revenu sans lui. Il l’a abattu de sang-froid. Devant le Tribunal, il a reconnu avoir tiré sur monsieur Yéo, mais croyait avoir affaire à un coupeur de route, eu égard le compte-rendu que ses éléments lui ont fait.

Le procès a duré un an avant de se terminer par le verdict rendu le 2 juillet 2021. 20 ans de prison pour le commandant de gendarmerie et tous ses éléments qui l’accompagnaient. Ils ont été sur-le-champ écroués à la MACA.

Cette affaire avait créé de violentes manifestations à Ferké où les bureaux de la préfecture avaient été saccagés. Les populations de Ferké avaient réclamé que justice soit faite. » Ce verdict servira de leçon à ceux qui pensent qu’ils peuvent dégainer facilement leurs armes et tuer les autres. La gendarmerie est un corps d’élite et n’a pas besoin de ces cowboys à la gâchette facile « , a déclaré le Commissaire du Gouvernement, le Contre-amiral Ange KESSI.