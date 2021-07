Lutte antiterroriste: la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Mali lancent l’opération « Tourbillon vert »

La Côte d’Ivoire et ses pays frontaliers se sont engagés pour une offensive commune contre le terrorisme. Une opération dénommée « Tourbillon vert » a été lancée, à cet effet.

Les chefs d’Etat-major des armées du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Mali, en concertation à Abidjan mardi, ont fait le point des offensives lancées dans le cade de la lutte contre le terrorisme. L’objectif visé est de renforcer la coopération militaire contre le mal et de faciliter les apports de coopération entre les différentes unités installées de part et autre.

Les trois pays ont donc lancé l’opération «Tourbillon vert» pour lutter contre le terrorisme. Cette opération sera menée avec une synergie d’actions entre l’armée de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Burkina Faso. Ce n’est pas pour la première fois que les armées de cette région s’unissent contre le terrorisme. En 2020, une offensive mutuelle des forces armées burkinabé et ivoirienne avait permis de neutraliser plusieurs terroristes et saisir des équipements militaires.