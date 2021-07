Côte d’Ivoire: 04 auteurs de vols à mains armées mis aux arrêts

Quatre individus activement recherchés pour divers crimes ont été arrêtés par la police de Yopougon, dans le cadre de l’opération « Epervier 6 », initiée par le Directeur Général de la Police Nationale, le Général Youssouf Kouyate Fama.

En Côte d’Ivoire, le commissariat de police du 23ème arrondissement a mené du mercredi 7 au jeudi 8 juillet 2021, une vaste opération de sécurisation. Plusieurs unités de police, dont des équipages de la PJ et de la direction de la police des stupéfiants et des drogues, ont participé au ratissage effectué dans plusieurs endroits considérés comme criminogènes, dont Yopougon Siporex.

Selon le point fait par la police, « des fumoirs à ciel ouvert ont été détruits et des boissons frelatées et des mèches de cannabis ont été saisis ». Pendant cette opération, 4 dangereux individus activement recherchés, qui étaient auteurs de plusieurs vols à main armée, et aussi auteurs de multiples agressions, ont été interpellées par les hommes du Commissaire Kotty.

En effet, plusieurs plaintes avaient été portées contre eux. Il s’agit des nommés K I alias BOLO 27 ans, L Y 18 ans, S M, 16 ans, se disant élève et A O, 22 ans. Très craint dans le milieu de la pègre, le nommé K I alias BOLO est le chef du gang.

Il a été trouvé sur ces individus ainsi que sous le hangar qui leur servait d’abri, une machette, plusieurs armes blanches qu’ils venaient d’acheter. Interrogés par les agents de police sur les faits qui leur sont reprochés, ils les ont reconnus sans difficulté aucune. « A la suite de leur séjour au violon du commissariat du 23ème arrondissement, ils seront déférés vers le tribunal pour répondre de leurs actes », indique la police.