Coronavirus en RDC: « Je crois que j’ai eu raison de ne pas me faire vacciner », Félix Tshisekedi

Le président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, n’est pas convaincu de l’efficacité du vaccin AstraZeneca contre le covid-19. C’est la raison pour laquelle il s’est abstenu de se faire vacciner.

On en sait un peu plus sur les raisons qui ont poussé la RDC à reporter sa campagne de vaccination contre le covid-19 avec le vaccin AstraZeneca. Selon les explications données par le président Félix Tshisekedi dans une interview accordée à la presse à Goma, ce report est du à « l’inefficacité » du vaccin AstraZeneca annoncée en Europe, à la veille du lancement de la campagne de vaccination en RDC. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, lui-même, confie-t-il, ne s’est toujours pas fait vacciner.

« Nous étions prêts à lancer la campagne de vaccination. La veille, j’ai vu cette information (inefficacité d’AstraZeneca, Ndlr) à la télévision d’abord puis dans les réseaux sociaux. J’ai transféré cette information au ministre pour lui dire attention, demain nous lançons la campagne de vaccination mais regardez ce qui se passe en Europe. Tous ces pays scandinaves de l’Europe de l’Ouest avaient pris la décision de suspendre AstraZeneca. Ils estimaient que ce n’était pas efficace. A fortiori, nous qui avions bénéficié de ce produit, on ne pouvait qu’aller dans le même sens », a-t-il expliqué.

« A partir du moment où ces pays ont pris les mesures de précaution vis-à-vis d’AstraZeneca, eux qui en connaissent les propriétés et qui l’ont fabriqué, nous aussi à fortiori, nous étions dans l’obligation de suspendre cela. Nous l’avions suspendu pendant 1 mois jusqu’au moment où ailleurs on a levé cette mesure mais il y a eu des pays qui ont carrément interdit ce vaccin », a-t-il ajouté.

« Moi, j’ai demandé les avis des uns et des autres pour savoir si c’était dangereux pour la consommation de nos compatriotes (AstraZeneca, Ndlr). Moi-même, je n’en étais pas convaincu. Aujourd’hui, il y a d’autres vaccins beaucoup plus efficaces qui vont arriver au courant de ce mois. Et là, je le dis, vous verrez je vais me présenter pour me faire vacciner », a poursuivi Félix Tshisekedi, promettant ainsi de se faire vacciner très prochainement à l’arrivée de nouveaux vaccins.