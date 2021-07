Se basant sur ses rapports, l’Alliance for Affordable Internet (A4AI), a établi le classement des pays africains par coût d’un giga de données mobiles (en Dollars). Selon le classement, l’Egypte est le pays où le coût d’un giga de données mobiles est plus moins cher en Afrique.

48e en 2020 avec un coût moyen du Go mobile estimé à 27,22 dollars US, le Bénin passe désormais à la 22e place au classement 2021 des pays africains par coût d’un giga de données mobiles avec un coût moyen du Go mobile estimé à 5,22$.

Dans ce classement réalisé par l’Alliance for Affordable Internet (A4AI), l’Egypte trône à la tête avec un coût moyen du Go mobile estimé 1,12$ devant le Soudan qui est 2e avec 1,20$, le Nigeria 3e avec 2,74$ et le Rwanda 4e avec 2,80$. La Guinée Equatoriale, 48e, ferme le classement avec 49,67$ comme coût moyen du Go mobile.

L’Alliance for Affordable Internet (A4AI) est une initiative visant à rendre l’Internet plus abordable dans le monde entier. Elle compte plus de 80 organisations membres provenant de tous pays, de la société civile et des secteurs public et privé. Elle travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et les acteurs locaux en Afrique, en Asie et en Amérique latine sur la réforme des politiques et de la réglementation grâce à une combinaison d’activités de plaidoyer, de recherche et de partage des connaissances.

Classement de des pays africains selon l’Alliance for Affordable Internet en Dollars: