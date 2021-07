Chine: au moins un mort et une dizaine de disparus dans l’effondrement d’un hôtel

Un hôte de la ville touristique de Suzhou, à l’Est de la Chine, s’est effondré dans l’après-midi de ce lundi. Le premier bilan fait état d’au moins un mort et 10 disparus.

Plusieurs victimes ont été enregistrées ce lundi, dans l’effondrement d’un hôtel à l’Est de la Chine. Sept personnes ont été sorties vivantes des décombres de l’hôtel Siji Kaiyuan, mais trois sont dans un état préoccupant, indiqué la télévision publique CCTV.

A lire aussi: Chaos en Afghanistan: la Chine accuse les Etats-Unis

Selon le média, « les opérations de secours se poursuivent et une enquête est en cours pour déterminer les causes du drame ». L’établissement avait ouvert en 2018 et comprenait 54 chambres, ainsi qu’une salle de banquet, selon sa description sur le site chinois de réservations touristiques Ctrip.