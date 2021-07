Chaos en Afghanistan: la Chine accuse les Etats-Unis

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré vendredi que les Etats-Unis ont fui « leurs responsabilités en laissant le désordre et la guerre au peuple afghan et aux pays de la région », alors que le retrait définitif des troupes américaines en Afghanistan sera achevé d’ici le 31 août.

Débarquées en Afghanistan dans les semaines suivant les attentats du 11 septembre, il y a vingt ans, les troupes américaines quitteront le territoire d’ici le 31 août 2021. Une annonce du président Joe Biden qui a assuré que les Américains avaient «atteint leur objectif » dans le pays qui est de lutter contre la menace terroriste, alors que de nombreux observateurs voient ce retrait comme un échec de la politique étrangère des USA dans ce pays d’Asie centrale.

Pour la Chine, ce retrait des soldats américains est une fuite de responsabilités des Etats-Unis qui laissent le pays dans le désordre et la guerre après vingt ans d’occupation. «Les États-Unis négligent leurs responsabilités et leurs devoirs en retirant leurs troupes précipitamment, laissant le désordre et la guerre au peuple afghan et aux pays de la région», a déclaré vendredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin.

Mais dans le même temps, le gouvernement chinois a commencé à évacuer ses ressortissants du pays. 200 chinois ont été rapatriés depuis le début du mois, a annoncé la compagnie aérienne employée par le gouvernement chinois pour les transporter.

Un vol de la Xiamen Airlines a en effet quitté Kaboul le 2 juillet pour la ville chinoise de Wuhan dans la province de Hubei avec 210 ressortissants à bord. «De façon à assurer la sécurité des citoyens chinois en Afghanistan, le gouvernement chinois leur a conseillé de quitter le pays dès que possible, et a fourni l’assistance nécessaire», selon un communiqué du département des affaires consulaires, publié jeudi, qui ne précise pas s’il reste encore des Chinois dans le pays ni combien.

Les talibans ont affirmé vendredi qu’ils contrôlaient 85% du territoire afghan, au moment où ils mènent une offensive contre les forces de Kaboul, sans que cette affirmation ne puisse être confirmée de source indépendante. Lors d’une conférence de presse à Moscou, organisée dans le cadre de la visite d’une délégation talibane en Russie, Shahabuddin Delawar, un représentant taliban, a assuré qu’environ 250 des 398 districts du pays étaient désormais sous le contrôle des insurgés.