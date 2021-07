Burkina – Véhicule à 96 millions du ministre de la Culture: une procédure légale, selon le gouvernement

Le gouvernement burkinabé s’est prononcé mercredi, sur le projet d’acquisition d’un véhicule de 96 millions de francs CFA qui fait polémique. Selon le porte-parole du gouvernement, il s’agit d’une procédure légale.

Alors que ça grogne au Burkina Faso contre l’acquisition d’un véhicule de 96 millions de FCFA pour le compte du ministre de la Culture, le gouvernement a rassuré à l’issue du Conseil des ministre, mercredi, que la procédure était légale.

A lire aussi: Lutte antiterroriste: la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Mali lancent l’opération « Tourbillon vert »

“Il faut considérer que c’est une voiture qui va être achetée pour le parc automobile du ministère de la Culture qui est un parc automobile du ministère de l’Etat”, a indiqué Ousséni Tamboura, porte-parole du gouvernement pour qui la polémique ne devrait pas être de mise, car, soutient-il, il s’agit des procédures d’acquisition d’équipement de l’administration de l’Etat.

“Le budget de l’Etat comporte ce qu’on appelle des dépenses communes qui peuvent être dépensées pour l’ensemble des services de l’Etat. Vous savez qu’autour de chaque département ministériel, il est organisé aussi une prévision et une exécution du budget pour chaque département ministériel. Il peut arriver que dans les prévisions et dans les budgets adoptés dans la loi des finances, qu’il soit prévu qu’un véhicule soit acheté. Je ne doute pas qu’il s’agisse de cela”, a-t-il expliqué.

A lire aussi: Burkina Faso: 154 775 candidats à l’assaut du Baccalauréat 2021

Selon le porte-parole du gouvernement, le département des Finances est très professionnel, et “s’il n’y avait pas de prévisions et s’il n’y avait pas le cadre juridique qui autorisait une telle acquisition”, cela n’aurait été possible.

Les burkinabé s’interrogent

Pour beaucoup de burkinabé, il ne s’agit pas d’une question de légalité de la procédure, mais de l’opportunité d’une telle acquisition en cette période de guerre ou Simon Compaoré demande aux populations de cotiser pour soutenir l’effort de guerre. « Est-ce légitime ? Est-ce moral? Est-ce ethnique ? », s’interroge un burkinabé.

A lire aussi: Burkina Faso: les grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 07 juillet 2021

« Le problème de fond ici n’est pas la légalité de la procédure. Nous parlons de la moralité de la dépense. Au moment où on parle de réduction du train de vie de l’Etat, de manque de moyens pour doter convenablement nos FDS, il est scandaleux d’effectuer de telles folles et somptueuses dépenses », renchérit un autre.