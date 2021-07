Burkina Faso: les grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 07 juillet 2021

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a présidé ce mercredi l’hebdomadaire Conseil des ministres qui a examiné plusieurs rapports et délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour.

Le ministre burkinabé de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Ousséni Tamboura, a fait lecture des grandes décisions à la presse à l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi 7 juillet 2021.

-Au titre du ministère en charge de l’administration du territoire, le Conseil a adopté un décret portant nomination des nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Les 15 nouveaux membres de la CENI devront prêter serment une semaine après l’adoption de ce décret.

– Au titre du ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, le conseil a adopté un rapport relatif à un projet d’ordonnance portant autorisation d’un accord de prêt conclu le 10 juin dernier entre notre pays et la Banque Ouest africaine pour le Développement (BOAD). D’un montant d’environ 30 milliards de FCFA, ce prêt va permettre la construction et le bitumage de la route nationale N°11 qui va de Kolinka-Fara à Poura-Carrefour, longue de 93 kilomètres.

– Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, le Conseil des ministres a adopté un décret portant modalité de délivrance de la carte de presse et du laissez-passer au Burkina Faso.

– Au titre du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, le Conseil a examiné un rapport sur l’évolution des prix des produits de grande consommation et des actions de contrôle.

Au chapitre des communications orales, on retient entre autres que :

– Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a fait un rapport au Conseil des ministres sur les marches organisées par l’opposition politique. Le gouvernement a pris acte des informations et des messages délivrés par le chef file de l’opposition.

– Le ministre en charge des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur a informé le Conseil de la tenue du 9e Traité d’amitié et de coopération (TAC) à Yamoussoukro en Côte D’ivoire du 25 au 28 juillet 2021.

– Le ministre en charge de l’Education nationale a informé le Conseil des ministres des résultats des examens session 2021. Le taux de succès au Certificat d’études primaires (CEP) est de 59,34% cette année contre 66,6% en 2020. Au niveau du BEPC on enregistre un taux de succès de 27,84% cette année contre 36,47% l’année dernière.

– Le ministre en charge de l’Enseignement supérieur a informé le gouvernement du début de l’examen du baccalauréat session 2021, ce jeudi 08 juin. Cette session va concerner 154 775 candidats.