Bénin: Reckya Madougou à nouveau devant la commission d’instruction de la Criet ce jeudi

Après le rejet de la demande de sa mise en liberté provisoire introduite par ses avocats, la candidate recalée des démocrates, Reckya Madougou sera à nouveau ce jeudi 22 Juillet devant la commission d’instruction de la cour de répression des infractions économiques.

En détention provisoire depuis le 5 mars 2021, Reckya Madougou sera ce Jeudi 22 Juillet pour la deuxième fois en quatre mois de prison, devant les juges de la Commission d’Instruction de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet). Accusée d’association de malfaiteurs et de financement du terrorisme, Reckya Madougou, sera devant cette commission après la première audition du 17 Juin dernier.

L’audience de jeudi, selon des sources judiciaires ira dans le fonds du dossier avec des confrontations avec d’autres personnes interpellées dans le cadre de ce dossier. Une procédure de mise en liberté provisoire introduite par le collège d’avocats constitué pour sa défense a été rejetée par la juridiction spéciale.

Au cours de la précédente audition qui a duré plus de six heures d’horloge, l’ancien ministre sous Boni Yayi et ex conseillère du président togolais, a plaidé non coupable. Candidate désignée des démocrates, cette experte en économie sociale est diplômée de l’Institut supérieur européen de gestion de Lille et de Harward Kennedy’s School.

Agée de 47 ans, Reckya Madougou avait travaillé dans une société de média panafricain avant de créer un cabinet de conseil en communication. Consultante internationale, elle est une « Woman of Courage Award » du Département d’Etat du gouvernement américain.