Le différend frontalier et douanier entre le Bénin et le Nigéria est loin d’être résolu

En dépit du déplacement du président Patrice Talon à Abuja, le Bénin et le Nigéria sont toujours en froid. Le problème frontalier et douanier qui divise les deux pays est loin d’être résolu.

Selon les informations du magazine « Africa Intelligence », les relations entre les deux pays frères ne sont pas toujours revenues à la normale. Les autorités douanières du Bénin auraient imposé des taxes conséquentes sur les camions qui prennent par le Bénin pour le Nigéria, soit une nouvelle taxe de 9 Millions de francs CFA par camion qui passe par le Bénin pour le Nigéria.

Cette décision de Cotonou avait été prise sans concertation avec les autorités d’Abuja. Une situation mal perçue par le Nigéria qui crie à la violation des règles de la Cedeao sur le transit des marchandises.

En dehors du Nigéria, la décision de Cotonou n’arrange pas les autres pays de la sous région car impactant négativement le commerce intrarégional.

La Côte d’Ivoire pour jouer la médiation

Ne pouvant rester indifférent à cette guerre froide entre le Bénin et le Nigéria, le président Alassane Ouattara propose ses bons offices pour parvenir à un modus vivendi entre les deux Etats.

La situation préoccupe la Côte d’Ivoire d’autant plus que des camions venus du Togo et de la Côte d’Ivoire et transitant par le Bénin vers le grand voisin de l’Est ont été bloqués en début du mois de juillet à un poste-frontière du Bénin selon Africa Intelligence.

Dans sa démarche de médiation, le président ivoirien a dépêché à Cotonou, ces derniers jours, un ancien chef de la diplomatie ivoirienne. L’objectif de cette démarche est de notifier au président béninois que la Côte d’Ivoire souhaiterait jouer la médiation entre les deux pays voisins.

La même démarche a été selon la même source effectuée à l’endroit des autorités d’Abuja, a indiqué le magazine Africa Intelligence.