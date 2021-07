Bénin: « Le parti Les Démocrates n’est pas un parti de terroristes », Éric Houndété

Le parti Les Démocrates a fait sa rentrée politique ce samedi 24 juillet 2021. A l’occasion de cette première sortie, Éric Houndété a fait une mise au point à propos des arrestations opérées au sein du parti.

« Nous ne sommes pas des terroristes », a lancé le président du parti Les Démocrates. Faisant allusion aux motifs évoqués pour justifier la série d’arrestations au sein des Démocrates, Éric Houndété clame haut et fort que le parti n’est pas un regroupement de « terroristes ».

Le parti Les Démocrates n’est pas un parti de terroristes. Éric Houndété, président de « Les Démocrates »

Selon l’ancien député, le parti qu’il dirige s’est toujours inscrit dans une logique de paix et de non violence. « Notre parti a toujours prôné la paix et la non-violence », a martelé Éric Houndété. A le croire, le parti Les Démocrates a tenté d’anticiper sur la crise électorale de 2021, mais il n’aurait pas été écouté par les présidents d’institutions.

Encouragements à l’endroit des militants incarcérés

Le parti « Les Démocrates » a plusieurs de ses membres en prison. A l’endroit de ces derniers, Éric Houndété envoie un message de soutien et d’encouragements. « Tenez bon ! La justice divine fera son œuvre », a-t-il dit, en citant quelques noms.