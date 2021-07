Bénin: le gouvernement somme la Société des ciments SCB de libérer son site de Ganhi

Le gouvernement béninois a donné un ultimatum à la Société des ciments du Bénin (SCB) pour délocaliser son unité de production de la zone de Ganhi, une zone commerciale de grande affluence. Cette décision a été confirmée en Conseil des ministres du mercredi 28 juillet 2021.

Alors que la zone commerciale de Ganhi, dans la capitale économique du Bénin, est très fréquentée, le gouvernement a estimé qu’une industrie comme une usine de production de ciment ne devrait pas y rester. « L’existence de cette Société dans une zone de grande concentration urbaine est source de désagréments causés aux riverains de même qu’à l’environnement », a estimé le gouvernement en Conseil des ministres.

« En outre, cette implantation n’est plus en conformité avec les dispositions du décret n° 2001-289 du 8 août 2001, portant approbation du plan d’aménagement de la zone de Ganhi qui interdit le développement d’activités industrielles dans le périmètre concerné », indique le Conseil.

Dans le but de protéger la santé des citoyens, le gouvernement a donc confirmé, lors du Conseil des ministres, une décision prise depuis environ un an. « Le Gouvernement a-t-il demandé aux responsables de la SCB, depuis juin 2020, de programmer le déménagement de l’unité de production pour le 30 juin 2022 au plus tard. En évaluant la situation actuelle, le Conseil a décidé de confirmer ce délai pour la délocalisation de la société », ont décidé les autorités du Bénin.

Dans le même sillage, le gouvernement a mis en garde sur les mesures qui seraient prisent en cas de non-respect de l’ultimatum par la SCB. « En tout état de cause, à cette date, il sera mis un terme aux activités de la société qui disposera alors, à partir de cette échéance, d’un délai maximum de 6 mois pour procéder au démantèlement de son outil industriel et libérer définitivement le site au plus tard le 30 décembre 2022. Les ministres concernés accompagneront la société dans le processus de délocalisation », explique le Conseil.