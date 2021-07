Bénin: la mairie d’Abomey-Calavi entame une opération de libération des espaces publics

Après une période de sensibilisation, la mairie d’Abomey-calavi a entamé depuis cette semaine sur son territoire, une opération de libération des espaces publics illégalement occupés.

Une équipe constituée du chef d’arrondissement de Godomey Léon Kpobli, le directeur des services techniques de la mairie, Dieudonné Mègninou et le Secrétaire général de la mairie Gildas Adoukonou étaient donc sur le terrain avec les forces de l’ordre pour les besoins de la cause. Cette première phase de libération des espaces publics a pris en compte les espaces publics de l’axe Godomey-Cocotomey-Womey et de l’axe Godomey-Dèkoungbé-Fignonhou- N’Gbeho-Togbin.

Cette opération de libération des espaces publics menée par la mairie d’Abomey-Calavi vise à protéger les usagers de la route contre les accidents de circulation et assurer la libre circulation et la sécurité des personnes et des biens.

La libération des espaces publics est l’un des chantiers ouverts par le pouvoir de la rupture dès sa prise de fonction à travers ses bras armés que sont les préfets des différents départements. L’objectif était de faire de Cotonou, ville vitrine du Bénin, une ville moderne. Une mission dans laquelle a excellé l’ancien préfet du département du Littoral, Modeste Toboula.

Il faut préciser que l’opération ne concernait pas que Cotonou, toutes les grandes villes du Bénin était concernées. C’est d’ailleurs dans cette optique que suite au retour des vielles habitudes, la mairie d’Abomey-Calavi a décidé de prendre les taureaux par les cornes.