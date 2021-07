Bénin: Johannes Dagnon et plusieurs autres collaborateurs décorés par Talon

Le président Patrice Talon a reconnu une fois encore les mérites de certains de ses collaborateurs. Plusieurs d’entre eux ont été reçus ce vendredi 16 Juillet 2021 dans divers grade et dignité de l’Ordre national du Bénin.

C’était au cours d’une cérémonie présidée par la vice-présidente, la Grande chancelière de l’Ordre national du Bénin, Madame Mariam Chabi Talata Zimè.

En les élevant à différents grade et dignité de l’Ordre national du Bénin, la grande chancelière de l’ordre national a fait savoir que les récipiendaires sont des « hommes et femmes d’exception qui pendant cinq bonnes années ont servi le pays avec foi, abnégation, loyauté, patriotisme et un volontarisme sans pareil« .

A en croire la vice-présidente, ces vaillants hommes qui sont en train d’être décorés ont donné à voir un mode de gouvernance, de gestion des entités administratives, marqué par le respect des textes, du bien public, des engagements individuels et collectifs, le souci de l’égalité et de l’équité et la prise en compte des intérêts de tous.

Ils sont au total dix à être élevés à divers ordres de mérite. Ce sont aussi bien des ministres que d’autres collaborateurs proches du chef de l’Etat.

Liste des personnalités décorées

Membres du gouvernement:

Adidjatou Mathys Alayi: ministre du travail et de la fonction publique,

ministre du travail et de la fonction publique, Hervé Hêhomey: ministre des infrastructures et des transports,

ministre des infrastructures et des transports, Abimbola Babalola Michel Hervé: ministre de la culture,

ministre de la culture, Gaston Dossouhoui: ministre de l’agriculture,

ministre de l’agriculture, Alassane Seidou:

Fortuné Alain Nouatin: ministre de la défense

ministre de la défense José Didier Tonato: ministre du cadre de vie et du développement durable

Autres collaborateurs de Talon: