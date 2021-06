Sierra Leone # Bénin: les Leone Stars bloquées à la frontière guinéenne pour défaut de tests Covid

Pour faute de tests Covid, la délégation sierra leonaise a été bloquée à Gbalamuya, frontière avec la Guinée alors que les Leone Stars affrontent les Écureuils du Bénin lundi prochain au stade Lansana Conté de Conakry.

La Sierra Leone affronte le Bénin, le 14 juin prochain au stade Général Lansana Conté à Conakry en Guinée, dans un match, comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2022. Troisième du groupe L, à trois longueurs derrière leurs adversaires, les Leone Stars doivent absolument remporter la partie pour valider leur qualification pour la phase finale.

La délégation a pris le départ pour Conakry ce samedi matin, mais serait bloquée à Gbalamuya, frontière avec la Guinée. Les tests Covid seraient à l’origine de cet incident. En effet, les résultats des tests effectués en Sierra Leone n’ont pas été envoyés à temps par la Nacova, l’agence en charge de l’opération.

« Parti à 3:30 h du matin, j’ai atteint la frontière à 7 h du matin et il est 2 h maintenant nous sommes toujours là et nous ne savons pas quand nous partons », a déclaré l’attaquant Kei Kamara frustré par cette situation. ′ »Nous ne méritons pas cela et plus important encore pour le moment. Le pays et les citoyens attendent tant des joueurs et tout ce que nous voulons faire, c’est donner notre plein effort pour remporter ce match », a-t-il ajouté.

Pour l’heure, on ignore si la situation a été régularisée, permettant aux Leone Stars d’entrer sur le sol guinéen. Faut-il le rappeler, le Bénin affronte la Sierra Leone le 14 juin au stade Général Lansana Conte de Nongo à Conakry en Guinée.

Deuxième du groupe L avec trois points d’avance sur les Leone Stars, les Écureuils n’ont besoin que d’un nul pour se qualifier pour la CAN 2022. Les Leone Stars, de leur côté, doivent absolument gagner pour valider leur ticket pour Cameroun.