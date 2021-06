RDC: que faut-il attendre du voyage de Félix Tshisekedi en Ouganda ?

Le président congolais Félix Tshisekedi est à Mpondwe, ville ougandaise frontalière avec la RDC. Arrivé ce mercredi, le chef de l’Etat congolais a été accueilli par son homologue ougandais, Yoweri Museveni. Au menu des échanges, plusieurs sujets d’intérêts bilatéraux.

En Ouganda, Félix Tshisekedi a un agenda bien chargé. Le chef de l’Etat congolais assistera à l’inauguration d’une infrastructure à Mpondwe. Le chef-d’œuvre construit par l’Ouganda, vise à faciliter le trafic entre les deux pays. A la suite de la cérémonie d’inauguration, Félix Tshisekedi va animer une conférence de presse conjointe avec son hôte.

L’autre évènement très attendu dans le cadre de ce voyage, est la pose de la première pierre par Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni pour la construction de trois axes routiers entre les deux pays : Beni-Kasindi, Beni-Butembo et Bunagana-Rutshuru-Goma. De sources officielles, les travaux seront exécutées par une entreprises indienne basée en Ouganda. Cette entreprise, selon nos sources, financera les travaux à hauteur de 60%. La RDC et l’Ouganda apporteront chacun 20% de financement. Le coût total est d’environ 300 millions USD.

La sécurité, un point non négligeable!

La sécurité sera également au cœur de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni. Les deux chefs d’Etat discuteront de l’activisme des rebelles ADF, dont la majorité est Ougandaise, et qui mènent des attaques presque quotidienne en RDC. Dans l’EST de la RDC, l’insécurité est à son comble. Ce qui a poussé le président Félix Tshisekedi a instauré l’état de siège au nord et sud-Kivu, ainsi qu’en Ituri.

Aussi, mène-t-il des démarches diplomatiques pour un renforcement de l’arsenal militaire de la RDC dans le cadre de la lutte contre l’insécurité. Il y’a quelques mois, le Kenya a annoncé l’envoi de ses soldats pour épauler les troupes congolaises dans cette lutte effrénée contre l’insécurité grandissante.