Nigéria: Evelyn Joshua, l’épouse de TB Joshua, prend les rênes de la méga-Church évangélique

L’œuvre de l’influent pasteur nigérian TB Joshua, décédé le samedi 5 juin 2021, sera pérennisée. Evelyn Joshua, l’épouse du fondateur de l’Église Synagogue de toutes les Nations située à Lagos, devrait très prochainement prendre les rênes de la méga-Church évangélique.

Selon African News, les anciens de l’Église Synagogue Church of All Nations (SCOAN) se sont réunis et ont déclaré qu’Everlyn était le successeur du télévangéliste nigérian TB Joshua. « Quelqu’un doit prendre les choses en main immédiatement et donner une direction spirituelle sur le mode de continuité du service. Tant d’efforts spirituels et financiers ont été consacrés à la construction de SCOAN et il ne faut pas qu’elle soit gâchée », a déclaré le média citant les propos d’un collaborateur de l’ecclésiastique décédé.

Evelyn, qui a rencontré T.B Joshua il y a plus de 30 ans, aurait toujours été le numéro deux de son mari. Evelyn, en plus d’être prédicatrice, offre également des conseils aux membres de l’église. Le couple s’est marié a eu trois enfants jusqu’à la mort du mari le 5 juin 2021.

Connu pour ses « miracles » et ses « résurrections », TB Joshua, qui est l’un des pasteurs les plus riches au monde avait une fortune estimée à plusieurs millions de dollars. Selon le site Glusea spécialiste des grandes fortunes, le patrimoine du prophète TB Joshua serait estimé à 150 millions de dollars en 2021. Une fortune qui le hisse au rang des pasteurs les plus riches du Continent.

Un célèbre et controversé pasteur

Considéré comme un paria parmi les méga-évangélistes du Nigéria, TB Joshua avait été rejeté, à la fois par la Christian Association of Nigeria (CAN) et la Pentecostal Fellowship of Nigeria (PFN). Il était décrit comme un « imposteur » appartenant à un groupe d' »occultes » qui avait infiltré le christianisme, malgré les millions d’adeptes qu’il a accumulés dans toute l’Afrique.

M. Joshua qui s’est raffiné au fur et à mesure qu’il s’enrichissait, s’est offert une flotte de voitures et un jet privé pour faire bonne figure. Né le 12 juin 1963, M. Joshua ne s’est pas non plus privé de faire des déclarations farfelues – l’une d’elles étant qu’il est resté dans le ventre de sa mère pendant 15 mois.

Mais beaucoup des choses qui lui ont été reprochées sont aussi pratiquées par de nombreux pentecôtistes qui ne sont pas moins déifiés par leurs membres. Ils utilisent les mêmes mouchoirs blancs « miraculeux », vendent les mêmes huiles et eaux bénites censées guérir tous les maux et ont leurs visages imprimés sur les chemises et les autocollants utilisés par leurs membres.