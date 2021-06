Lutte anti-djihadiste: la Roumanie annonce le déploiement de ses soldats au Sahel

La Roumanie a décidé de déployer un total de 45 soldats au sein de l’opération européenne Takuba, destinée à accompagner les forces maliennes au Sahel.

Le Parlement roumain a approuvé par 346 voix pour, 2 contre et 2 abstentions, la décision de déployer 45 soldats au sein de l’opération européenne Takuba pour appuyer la lutte contre le terrorisme avec l’armée malienne au Sahel. Les troupes de la Roumanie arriveront au Sahel au quatrième trimestre 2021. « Cela renforcera la visibilité internationale de notre pays », souligne un rapport officiel, évoquant également « d’importants bénéfices dans la relation avec la France ».

La décision de la Roumanie a été saluée par la France ce jeudi 17 juin 2021. « Merci à nos amis roumains pour leur engagement », a réagi dans un tweet, la ministre française des Armées, Florence Parly.

Seuls 3 pays mouillent le maillot

Seuls trois pays participent réellement à l’opération Takuba (Estonie, Tchéquie et Suède), encore que la Suède a récemment réduit son empreinte. L’Italie devait aussi déployer un contingent, mais sa mise en place traîne. Quant à la Grèce qui avait aussi promis un ‘petit détachement, on attend toujours. La Belgique et les Pays-Bas, ainsi que l’Allemagne et l’Espagne, ont dit poliment ‘Non’. Seuls quelques officiers d’état-major ont été envoyés par Bruxelles et La Haye.