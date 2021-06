Euro 2021: le programme des quarts de finale

Avec la qualification de l’Ukraine ce mardi soir, qui a battu la Suède (2-1) au terme d’un match âprement disputé, on connait désormais tous les qualifiés pour les quarts de finale de l’Euro 2021.

Les huitièmes de finale de l’Euro 2021 ont pris fin ce mardi avec les qualifications de l’Angleterre et de l’Ukraine qui ont décroché les deux derniers billets qualificatifs pour le tour suivant. Après cette étape qui a connu notamment, l’élimination des deux finalistes de la dernière édition, la France et le Portugal, place désormais au quarts.

Un grand rendez-vous qui nous réserve de belles surprises en perspective. On pense notamment au choc entre l’Italie et la Belgique et la rencontre non moins important qui opposera l’Espagne à la Suisse, tombeur de la France. Les rencontres des quarts auront lieu lieu vendredi 2 et samedi 3 juillet.

Le programme des quarts de finale

Vendredi 2 juillet :

Espagne – Suisse, 18h à Saint-Petersbourg

Italie – Belgique, 21h à Munich

Samedi 3 juillet :

Danemark – République Tchèque, 18h à Bakou

Angleterre – Ukraine, 21h à Rome

Les demi-finales

Mardi 6 juillet 21h, à Londres :

Italie ou Belgique – Espagne ou Suisse

Mercredi 7 juillet 21h, à Londres :

Danemark ou République Tchèque – Angleterre ou Ukraine

Finale le dimanche 11 juillet 21h à Londres