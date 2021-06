Euro 2021: la France éliminée, la Suisse retrouve l’Espagne en quart de finale

Malgré un doublé de Karim Benzema, la France a été éliminée de l’Euro 2021, battue par la Suisse ce lundi soir à Bucarest en huitième de finale (3-3, 5-4 tab). Une victoire précieuse des Suisses qui affronteront l’Espagne en quart de finale,

L’équipe de France de football est éliminée dès les 8e de finale de l’Euro. Les Suisses ont sorti les Bleus aux tirs au but après un match nul 3-3 ce lundi 28 juin à Bucarest en Roumanie. La Suisse affrontera en quart de finale, l’Espagne qui a écrasé la Croatie (5-3) au terme d’un match spectaculaire.

Le résumé de la rencontre

Tout à commencer par l’ouverture du score par Haris Seferovic (1-0). L’attaquant suisse a ouvert la marque sur une sublime réalisation à la 15è minute de jeu. Un coup de massue sur la tête des Français qui ont tenté de réagir avec plusieurs occasions sans succès. A la pause, le score était de 1-0.

Au retour des vestiaires, la Suisse a manqué l’occasion de conforter son avantage avec un penalty bien capté par Hugo Lloris (55è). Un arrêt réflexe qui a complètement changé le cours de la rencontre. Sans doute boosté par le changement tactique de Didier Deschamps qui a passé à trois défense derrière, la France a repris l’avantage au score avec un doublé éclair de Karim Benzema en trois minutes (2-1, 57e, 59e).

Les Bleus pensaient même avoir plié la rencontre après un troisième but français signé Paul Pogba qui enroula parfaitement le cuir (75è). Mais c’était sans compter sur la détermination des Suisses. Un but de Seferovic a replacé les poulains de Vladimir Petković à portée (3-2, 81e) avant que Gavranovic, d’une frappe croisée, n’arrache la prolongation dans les dernières minutes (3-3, 90e).

Une prolongation qui n’aura pas réussi à départager les deux équipes malgré les multiples occasions de par et d’autres. On pense notamment à la grosse occasion de Benjamin Pavard qui a buté sur Summer (95è) ou encore la frappe fuyante de Kylian Mbappé à la 115è minute. Finalement, les deux formations sont passées à la séance des tirs au but. Une épreuve qui a souri à la Suisse qui a réussi 5 tirs contre 4 pour les Français, Kylian Mbappé ayant raté le dernier tir des Bleus.