Euro 2021: Karim Benzema réagit à l’élimination de la France

L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, a réagi à l’élimination de la France de l’Euro 2021, battue par la Suisse (3-3, 4-5, tab) lundi soir en huitième de finale.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

Auteur de deux des trois buts français, Karim Benzema n’a pas empêché l’élimination de la France de l’Euro 2021, battue par la Suisse (3-3, 4-5 tab) lundi soir à Bucarest en huitième de finale. Sans doute le seul joueur à ne rien se reprocher dans cette défaite, le buteur du Real Madrid avait remis les siens sur la bonne voie avec un doublé en dix minutes alors que ces derniers étaient à la traîne Une belle prestation dans l’ensemble mais qui aura été insuffisant pour l’équipe de France sort du tournoi par la petite porte.

Sans doute trop frustré, le joueur n’avait pas réagi à ce cuisant échec à la fin de la rencontre. Ce mardi, le Madrilène est sorti du silence avec un message sur son compte Instagram où il a confié sa grande déception. « Triste et déçu suite à l’issue du match d’hier. La déception est immense, j’aurai aimé continuer à vous faire vibrer encore longtemps. Merci pour votre soutien sans faille depuis le début de cet Euro. Merci pour la force que vous m’avez donné quotidiennement. Rien n’est jamais facile, on continue à se battre pour préparer l’avenir et revenir encore plus fort », a exprimé Benzema sur Instagram.