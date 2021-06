Euro 2020: pour Cristiano Ronaldo, les belges ont eu de la chance (vidéo)

La Belgique a éliminé le tenant du titre, le Portugal (1-0), en huitième de finale ce dimanche 28 juin 2021, en marquant sur son seul tir cadré du match. A la fin de la rencontre, Cristiano Ronaldo a lancé à son ex-coéquipier, Thibaut Courtois, que sa sélection avait eu de la chance.

Au terme d’un match ultra-dominé, les portugais ont pourtant quitté l’Euro en huitième après leur défaite face à la Belgique ce dimanche. Une élimination qui a attristé le quintuple ballon d’or, Cristiano Ronaldo. Après le match, au moment d’aller saluer son ex-coéquipier au Real Madrid, Thibaut Courtois, CR7 ne s’est pas gêné pour souligner le maximum de réussite dont ont bénéficié les Belges.

« Chanceux hein ? Le ballon n’a pas voulu entrer aujourd’hui », a lancé le buteur de la Juventus Turin dans une vidéo diffusée sur Twitter par l’UEFA. « Bonne chance mec ! », a tout de même ajouté le quintuple Ballon d’Or, avec beaucoup de fair-play.

