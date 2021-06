Euro 2020: France-Suisse, les compos probables

La France et la Suisse s’affrontent ce lundi 28 juin 2021, dans le cadre des huitièmes de finale de l’Euro 2020. Découvrez les compos probables des deux équipes.

Les premiers huitièmes de finale de l’Euro 2020 nous ont déjà livré leur lot de surprises, avec notamment les éliminations du Portugal et des Pays-Bas. Ce lundi, la compétition se poursuit avec une rencontre prometteuse entre la France et la Suisse.

Pour cette rencontre, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, pourrait changer de système et installer un schéma en 3-4-1-2. Lenglet serait alors titulaire aux côtés de Varane et Kimpembe dans la défense à trois de la France, alors qu’Hernandez occuperait le poste de piston gauche. Pour le reste, Mbappé-Griezmann-Benzema en attaque et le duo Pogba-Kanté au milieu de terrain, devrait être reconduit.

De son côté, Vladimir Petkovic devrait conserver son 3-4-2-1. On retrouvera Shaqiri, Seferovic et Embolo en attaque. Widmer devrait encore être préféré à Mbabu dans le couloir droit.

Voici les compos probables:

France : Lloris – Varane, Lenglet, Kimpembe – Pavard, Pogba, Kanté, Hernandez – Griezmann – Benzema, Mbappé.

Suisse : Sommer – Elvedi, Akanji, Rodriguez – Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber – Shaqiri, Embolo – Seferovic.