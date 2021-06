Escroqués, des nigérians exigent l’arrestation du célèbre chanteur, Davido, et d’autres célébrités

Au Nigéria, des victimes d’une escroquerie de schéma pyramidal, aussi appelé «Pyramide de Ponzi», sont en colère contre certaines célébrités. Ces Nigérians ont demandé aux services de sécurité d’arrêter ces célébrités dont, Davido, Rema et Williams Uchemba, pour avoir soutenu et fait la publicité de la société responsable de l’escroquerie.

Selon une information rapportée par SaharaReporters, des Nigérians ont demandé aux services de sécurité d’arrêter certaines célébrités, dont David Adeleke, plus connu sous le nom de Davido, Divine Ikubor, connue sous le nom de Rema, et Williams Uchemba, pour avoir fait la promotion d’une société du nom de RackSterli. Il s’agit d’une plateforme d’investissement par affiliation, qui paie après 30 jours avec 58% d’intérêt (retour sur investissement), en partageant simplement des messages sponsorisés quotidiennement sur les médias sociaux.

Selon notre source, les célébrités avaient été vues dans des vidéos virales faisant la promotion de la plateforme, incitant les gens à y investir. « Je veux vous présenter l’une des plus grandes plateformes d’investissement du Nigeria. Il y a beaucoup d’opportunités là-bas… Elle a été très, très fiable au cours des six derniers mois. Nous avons eu de grandes recommandations », a déclaré Davido dans l’une des vidéos.

Une vérification du site de la société, samedi 26 juin, a montré que le site web de RackSterli a planté, laissant les investisseurs en attente de paiement bloqués. Selon le media, certains souscripteurs qui ont investi dans le programme sans obtenir de retour depuis l’année dernière, critiquent les célébrités qui en font la promotion.

Un comédien déjà dans les mailles de la police

Jeudi 24 juin, la police de l’État de Lagos a arrêté Ogunleye Babatunde, un célèbre comédien nigérian, plus connu sous le nom d’Oluwadolarz, pour avoir soutenu et fait la publicité de RackSterli. Selon les médias nigérian, Oluwadolarz a été invité à un interrogatoire par le commandement de la police de la zone J dans la région d’Ajah, dans l’État de Lagos, jeudi.

L’humoriste a publiquement influencé et soutenu RackSterli, propriété d’un certain Chidi connu sous le nom de Blackgold. Dans une vidéo réalisée au poste de police, l’humoriste a été agressé verbalement par les policiers alors qu’il expliquait qu’il devait consulter son avocat à ce sujet. « Je vais consulter mon avocat et je vais vérifier le dossier. Laissez-moi parler maintenant », a dit Oluwadolarz. « Est-ce que tu cries sur (sic) moi ? Tu es fou ? Tu as dit que je criais sur toi. Tu es fou ? », a dit l’un des policiers présents dans le poste.