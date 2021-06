Copa America: Neymar guide le Brésil, la Colombie dans la douleur

La Copa America a débuté dans la nuit de ce dimanche 13 juin 2021, avec un Brésil-Bolivie qui a tenu ses promesses. Neymar a montré la voie dans une victoire nette 3-0. La Colombie, elle aussi, a gagné son match mais avec beaucoup de difficultés (1-0).

La Copa América s’est ouverte ce dimanche soir au Brésil, et la Seleção n’a pas raté son entrée. Les hommes de Tite se sont largement imposés face au Venezuela (3-0). Marquinhos, à la réception d’un corner botté par Neymar et dévié par Richarlyson, inscrit le premier but de la rencontre, en renard des surfaces dans un premier acte dominé par les locaux (1-0, 23e).

Au retour des vestiaires, Neymar a transformé un penalty obtenu par Danilo (2-0, 64e) ; son 67e but pour sa 104e sélection. Le n° 10 parisien s’est ensuite illustré en toute fin de match, avec une passe décisive pour Gabigol dans la surface.

La Colombie dans la souffrance

Avec cette victoire, le Brésil prend la tête du groupe devant la Colombie. Les Cafeteros ont eu plus de mal à se défaire d’un Équateur accrocheur du côté de Cuiaba et de l’Arena Pantanal, mais ont assuré l’essentiel.

Il a fallu une combinaison astucieuse sur coup franc – un petit ballon piqué de Juan Cuadrado et une remise de la tête malicieuse de Miguel Borja – pour permettre à Edwin Cardona d’inscrire le seul et unique but de la rencontre, juste avant la pause (1-0, 42e).

Ce lundi soir, pour le compte du groupe A, l’Argentine de Lionel Messi joue le Chili à Rio de Janeiro, et le Paraguay défie la Bolivie à Goiânia.