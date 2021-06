Bénin: le Syntra-TTP dénonce des actes de mauvaise gestion du Directeur intérimaire de l’ANaTT

Le torchon brûle entre Alain Hinkati, Directeur intérimaire de l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT), et le le Syndicat National des Travailleurs de l’administration des Transports et des Travaux Publics (Syntra-TTP). A travers une lettre ouverte en date du 28 juin 2021, le syndicat a porté à la connaissance du public, ce qu’il reproche au nouveau patron de la structure.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

Le Syntra-TTP dénonce des faits de mauvaise gestion à l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT). Dans une lettre ouverte signée par le secrétaire général de l’organisation syndicale, Athanase Hounsou, la gestion d’Alain Hinkati porte des traces noires.

Les travailleurs dénoncent, entre autres :

une gestion personnalisée du pouvoir ;

la non-organisation des séances avec le comité de direction ;

la gestion des réformes dans une ‹‹certaine opacité›› ;

; le traitement des collaborateurs comme des moins que rien ;

la privation aux agents du minimum nécessaire ;

la non-diffusion des actes de gestion (par exemple des nominations à des postes de direction).

Le Syntra-TTP adresse une liste de demandes au Directeur par intérim. Il demande, notamment, la tenue d’une session du Conseil d’Administration et l’application des textes encore en vigueur. L’organisation syndicale demande également le payement de trois bimestriels de primes et six mois de dotation en carburant, l’assurance maladie au personnel.

Intégralité de la lettre ouverte du Syntra-TTP