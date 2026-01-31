Wolverhampton rejette une offre de transfert pour le Nigérian

Wolverhampton Wanderers a rejeté une première offre de 15 millions d’euros soumise par le club turc Beşiktaş pour le transfert de l’attaquant nigérian Tolu Arokodare, a indiqué la presse sportive. Ce refus intervient alors que Beşiktaş cherche activement un avant-centre pour renforcer son attaque avant la clôture du mercato hivernal.

Le mouvement de Beşiktaş intervient après le départ soudain de Tammy Abraham vers Aston Villa, un transfert qui a laissé un vide au poste de numéro neuf au sein de l’effectif stambouliote. Le club turc a identifié Arokodare comme une option pour pourvoir ce poste et tenter d’offrir à son entraîneur, Sergen Yalçın, une solution offensive avant la fin de la période des transferts d’hiver.

L’offre initiale de 15 millions d’euros était considérée par Beşiktaş comme une proposition susceptible de débloquer rapidement la situation, mais elle n’a pas suffi à convaincre Wolverhampton. Le dossier est suivi avec attention par les observateurs du marché des transferts, la suite des discussions dépendant désormais des exigences financières du club anglais.

Exigences financières et position des clubs

Selon des informations relayées par le média turc Fanatik, Wolverhampton n’a pas donné suite à la proposition de 15 millions d’euros et réclame un montant supérieur pour céder Tolu Arokodare. La source précise que le club anglais resterait inflexible sur ses prétentions et viserait un montant sensiblement plus élevé que l’offre présentée par Beşiktaş.

Fanatik ajoute que la somme exigée par les Wolves pourrait s’approcher du double de l’offre initiale de 15 millions d’euros. Aucune autre précision chiffrée ou contrat n’a été communiquée publiquement par les parties concernées au moment des publications rapportant cette information.

Du côté de Beşiktaş, la volonté affichée est de parvenir à un renfort offensif avant la clôture du mercato hivernal afin de compenser le départ de Tammy Abraham et de proposer à l’entraîneur Sergen Yalçın un joueur occupant le rôle de numéro neuf. Le club turc, désigné dans les médias comme onze fois champion de Turquie, a engagé des démarches formelles auprès de Wolverhampton, avec une première offre désormais rejetée par les Anglais.

Wolverhampton, pour sa part, a décliné l’offre de 15 millions d’euros et maintient des exigences financières jugées supérieures par les médias. La suite des négociations entre les deux clubs dépendra des propositions financières à venir et des décisions que prendront les instances concernées par ce transfert.