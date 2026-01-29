Togo : Université de Lomé organise un symposium sur la science ouverte

Le 28 janvier 2026, l’Université de Lomé a accueilli un symposium Libsense consacré à la science ouverte au Centre d’Excellence Régional sur les Sciences Aviaires. Coorganisée par le Réseau d’Éducation et de Recherche de l’Afrique de l’Ouest et du Centre et par le Réseau Togolais pour l’Éducation et la Recherche (TogoRER), la rencontre a mis l’accent sur le rôle du numérique dans l’enseignement supérieur et la recherche afin d’accroître la visibilité des travaux scientifiques et de faciliter leur accès.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Les organisateurs ont présenté la science ouverte comme un levier pour renforcer la coopération entre chercheurs et pour rendre plus accessibles les résultats de la recherche, avec l’ambition de connecter production scientifique et enjeux de développement économique, social et technologique. L’événement s’inscrit dans une dynamique régionale visant à promouvoir des pratiques de diffusion et de partage conformes aux principes de transparence, de réutilisabilité et d’interopérabilité des données et publications.

Le symposium s’est déroulé en deux temps distincts. La première phase était consacrée aux administrateurs et aux ingénieurs réseau des institutions membres de TogoRER, autour de thèmes techniques tels que les infrastructures numériques, la sécurité des réseaux, l’interopérabilité des systèmes et la performance des services. La seconde phase, désignée comme journée communautaire TogoRER, visait à consolider la cohésion du réseau, à mettre en valeur les réalisations des membres et à envisager des perspectives stratégiques pour le développement des services numériques universitaires.

Approche technique et enjeux institutionnels

Les ateliers techniques ont abordé des aspects opérationnels essentiels pour assurer un accès fiable aux ressources numériques universitaires : gestion des infrastructures, standards d’échange de données, renforcement de la cybersécurité et optimisation des performances des plateformes. Les échanges ont permis d’identifier des priorités pour améliorer la qualité des services offerts aux communautés académiques, sans toutefois détailler de feuille de route chiffrée ou de calendrier de déploiement.

Lors de l’ouverture des travaux, le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Gado Tchangbédji, a souligné le choix du Togo de placer le capital humain, la science et la transformation numérique au cœur de sa stratégie de développement. Il a insisté sur le fait que la performance des universités dépend largement de l’accès à des infrastructures numériques fiables et interopérables, condition nécessaire pour soutenir la recherche et favoriser la diffusion des connaissances au sein des sociétés.

Au-delà des aspects techniques, les participants ont discuté des modalités d’intégration de la science ouverte dans les pratiques quotidiennes de publication et de collaboration scientifique, en mettant l’accent sur la nécessité d’outils accessibles et de politiques institutionnelles favorables. Les échanges ont également porté sur la manière dont les avancées en matière de partage des données et de publications peuvent contribuer à rapprocher recherche académique et besoins de développement sectoriel, économique et social,