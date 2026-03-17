Tiphaine Auzière au cœur d’un procès pour travail dissimulé

Frédéric François, figure de la chanson populaire francophone, est convoqué devant les prud’hommes de Boulogne‑sur‑Mer le 22 mai après la plainte d’un ancien fan devenu collaborateur qui réclame des arriérés de salaire et a déposé une plainte pour travail dissimulé. L’affaire, déjà médiatisée, prend une nouvelle tournure avec la représentation du plaignant par l’avocate Tiphaine Auzière.

Artiste belge connu pour des titres comme « Je t’aime à l’italienne », Frédéric François continue de remplir des salles et d’attirer un public fidèle. Sa carrière, qui s’étend sur plusieurs décennies, se heurte pour la première fois à une procédure prud’homale publique liée aux conditions de travail et à la reconnaissance d’un lien de subordination entre lui et un proche collaborateur.

Selon les éléments communiqués, la relation entre le chanteur et l’homme en question remonte à une dizaine d’années. Originaire de Montreuil, dans le Pas‑de‑Calais, ce fan s’est rapproché de son idole et a progressivement pris en charge des missions liées à la communication et à l’organisation autour de l’artiste. Frédéric François décrivait encore en 2020 ce collaborateur comme « une personne que j’aime beaucoup, un ami, une mémoire, une encyclopédie », soulignant son rôle de référence sur les dates et les archives.

Du rôle bénévole à la contestation salariale

Au fil du temps, la mission de gestionnaire de la page Facebook officielle du chanteur et d’assistant lors de tournées et d’apparitions médiatiques a évolué, selon le plaignant, vers des tâches assimilables à un emploi salarié. L’homme affirme avoir contribué à l’organisation de concerts, au tournage de clips et à la rédaction du fanzine officiel consacré au chanteur, des activités qu’il présente comme ayant été réalisées pour les structures liées à Frédéric François.

La rupture entre les deux hommes est intervenue en 2022 dans un climat tendu. Estimant que son travail n’a jamais été reconnu, l’ancien collaborateur a saisi les prud’hommes pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail et réclamer des arriérés sur trois ans, période maximale souvent retenue dans ce type de procédure prud’homale.

Le dossier a gagné en visibilité avec l’intervention de Tiphaine Auzière, avocate au barreau et fille de Brigitte Macron, qui représente le plaignant. Selon Me Auzière, son client a travaillé pour la société de production de Frédéric François ainsi que pour l’organisation de ses concerts et clips, en tenant notamment la page Facebook officielle. Elle affirme détenir des documents qu’elle considère comme des preuves de cette collaboration et souligne, toujours selon ses déclarations, l’absence de déclaration d’embauche et de paiement de salaires.

Outre la saisine des prud’hommes, une plainte pénale pour travail dissimulé a été déposée dans le cadre de ce dossier. L’audience prud’homale a été reportée et est désormais fixée au 22 mai devant le conseil de prud’hommes de Boulogne‑sur‑Mer, date à laquelle les parties devraient comparaître pour faire valoir leurs arguments.