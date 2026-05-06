Tatiana Silva, la vérité sur son départ de TF1 révélée par Évelyne Dhéliat

Le 12 avril 2026 restera une date marquante pour les téléspectateurs de TF1, qui ont assisté à un moment chargé d’émotion : la présentation du dernier bulletin météo de Tatiana Silva. Après près de dix ans à rythmer les fins de semaine avec ses prévisions, la présentatrice a annoncé son départ de manière inattendue, suscitant surprise et interrogations auprès du public et des équipes de la chaîne. Déclarant à l’antenne, la gorge serrée, « Il est temps pour moi de partir », Tatiana Silva a également tenu à remercier ses collègues Évelyne Dhéliat et Louis Bodin pour la chance qui lui avait été donnée. Ce départ brutal avait laissé planer le mystère sur ses motivations, une énigme désormais éclaircie suite aux révélations de la doyenne des présentateurs météo française.

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Invitée sur le plateau de l’émission On a du nouveau sur NOVO19, Évelyne Dhéliat est revenue avec sincérité sur les raisons de ce départ. À la tête du service météo de TF1 et LCI, elle a confirmé que la décision de quitter l’antenne était avant tout une initiative personnelle de Tatiana Silva, désireuse d’explorer de nouveaux horizons professionnels après dix années passées à informer le public sur les conditions climatiques du week-end. « Tatiana avait envie de faire d’autres choses, de voir peut-être d’autres horizons, et c’est tout à fait normal, c’est le respect de chacun », a expliqué Évelyne Dhéliat. Ce constat souligne l’importance pour les professionnels des médias d’évoluer et de renouveler leurs projets personnels et professionnels au fil du temps.

Par ailleurs, Évelyne Dhéliat a tenu à préciser que ce départ ne s’était pas fait de manière isolée. « Ça a été une décision collégiale, si j’ose dire, avec bien évidemment la direction. On en a beaucoup discuté ensemble », a-t-elle ajouté. Ces échanges témoignent des méthodes rigoureuses appliquées au sein du service météo de TF1, où chaque modification dans la grille ou dans l’équipe est réfléchie collectivement et prend en compte les impératifs d’organisation à long terme. La météo, élément quotidien suivi par des millions de Français, est gérée avec un soin particulier afin de maintenir la qualité de service reconnue à la chaîne.

Un successeur confirmé et une nouvelle organisation pour les émissions météo du week-end

Le départ de Tatiana Silva marque une transition importante pour TF1, qui a rapidement annoncé son successeur. C’est Ange Noiret, météorologue déjà bien connu du public pour sa participation à la matinale Bonjour !, qui reprendra le flambeau à compter du 1er mai 2026. Ce changement s’inscrit dans une volonté de continuité et d’adaptation, puisqu’Ange Noiret interviendra désormais dans les bulletins météo du vendredi au dimanche, à 13 heures et 20 heures, en alternance avec Louis Bodin un week-end sur deux. En parallèle, il continuera à être présent sur la matinale animée par Bruce Toussaint plusieurs jours par semaine.

Évelyne Dhéliat, qui supervise l’ensemble du service, a salué le professionnalisme et la popularité du nouveau visage de la météo de TF1. Elle a rappelé que sa connaissance précise des phénomènes météorologiques et son aisance naturelle à l’antenne constituaient des atouts majeurs pour capter l’attention des téléspectateurs, tout en leur offrant des informations précises et accessibles. Ange Noiret se présente ainsi comme une figure renouvelée mais crédible pour continuer à satisfaire le public fidèle aux bulletins de TF1.

Côté Tatiana Silva, l’orientation semble claire : après avoir accueilli son fils June en janvier 2025, elle apparaît aujourd’hui pleinement investie dans sa vie personnelle et tournée vers de nouveaux défis professionnels en dehors de la télévision. Son départ, même si surprenant, s’inscrit donc dans un parcours personnel et professionnel cohérent, marqué par le besoin d’évolution et de renouveau.