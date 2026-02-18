Surya Bonaly : 28 ans après son saut interdit, voici le montant de sa fortune

Surya Bonaly, figure iconique du patinage artistique français, demeure au centre de l’attention pour son parcours sportif exceptionnel et pour des événements récents ayant affecté sa vie personnelle aux États‑Unis. Neuf fois championne de France et quintuple championne d’Europe, la Réunionnaise, aujourd’hui installée à Las Vegas, voit sa notoriété confrontée à la curiosité sur sa situation financière et à la perte de nombreux souvenirs de sa carrière après un important vol à son domicile.

Née en métropole et élevée par des parents adoptifs dans une bergerie rénovée, Surya Bonaly a suivi un parcours atypique marqué par l’instruction à domicile et une pratique multiple du sport (escrime, danse, gymnastique) avant de se consacrer au patinage. C’est en regardant la patineuse allemande Katarina Witt aux Jeux olympiques d’hiver de 1984 qu’elle décide de viser l’excellence sur la glace. La famille déménage alors à Paris pour favoriser sa formation ; la jeune Bonaly se fait rapidement remarquer pour sa grâce et sa technique, terminant deuxième des championnats du monde juniors en 1990.

Sa carrière adulte est marquée par des succès et des fortes prises de position. Reconnue pour son audace — y compris des gestes qui ont provoqué la polémique, comme le retrait de sa médaille en 1994 et le fameux backflip réalisé aux Jeux olympiques de Nagano en 1998 — elle a dû composer avec des codes esthétiques et parfois des discriminations dans un milieu très codifié. Au palmarès, on compte notamment neuf titres nationaux et cinq titres européens, ainsi qu’une place de vice‑championne du monde.

Palmarès, revenus et vol à Las Vegas

Interrogée en 2012 par Ouest‑France au sujet des championnats du monde de Chiba en 1994, Surya Bonaly évoque le sentiment d’avoir été privée d’un titre : « J’ai été privée du titre. Avec le recul, je n’ai pas de regrets, car j’avais fait mon job. Je garde juste au fond de moi ce sentiment désagréable de m’être fait avoir… ». Cette déclaration est souvent reprise pour illustrer un moment clé de sa carrière et l’amertume qui y reste attachée.

Sur le plan financier, des estimations publiques relayées par le site A vos patins évaluent sa fortune à quelques centaines de milliers d’euros. Installée depuis une vingtaine d’années aux États‑Unis, elle exerce comme entraîneuse et facture ses cours autour de 90 dollars de l’heure. Dans un entretien cité par Le Parisien, elle explique que le coaching aux États‑Unis se pratique majoritairement à la leçon, avec un modèle « privé » qui peut être plus rémunérateur que le système de rémunération mensuelle souvent rencontré en France.

Récemment, la vie de la quinquagénaire a été bouleversée par un vol à son domicile de Las Vegas, alors qu’elle accompagnait sa mère gravement malade. Selon les éléments rapportés, des images du Las Vegas Metropolitan Police Department mettent en scène un couple neutralisant le Wi‑Fi, brisant des vitres et sabotant le système de vidéosurveillance avant d’emporter des objets évalués à environ 7 000 dollars. Au‑delà de la valeur matérielle, la perte la plus douloureuse mentionnée concerne l’emport de toutes ses médailles et des souvenirs liés à son geste aux Jeux de Nagano en 1998.