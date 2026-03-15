Retour sur l’histoire d’amour de Bruno Salomone avec Julie Gayet

Bruno Salomone, comédien connu pour son rôle de Denis Bouley dans la série « Fais pas ci, fais pas ça », est décédé à 55 ans le dimanche 15 mars, a confirmé son agent Laurent Grégoire. « C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons la disparition de Bruno Salomone », a déclaré son représentant, précisant : « Il s’est éteint ce dimanche 15 mars après s’être battu contre une longue maladie ».

Né et ayant grandi entre Marseille et la région parisienne, Bruno Salomone a commencé sa visibilité publique dès la deuxième moitié des années 1990. Une apparition en 1996 dans l’émission Graines de stars sur M6 a servi de tremplin, avant qu’il ne se lance seul sur les planches et ne conquière progressivement le public par ses spectacles et prestations télévisées.

Il s’est fait connaître du grand public grâce à la troupe des Nous C Nous, aux côtés de figures comme Jean Dujardin, Éric Collado, Éric Massot et Emmanuel Joucla, présence qui lui a ouvert les plateaux d’animation, notamment ceux de Patrick Sébastien. Sa notoriété s’est durablement installée avec la série familiale Fais pas ci, fais pas ça sur France 2, diffusée pendant neuf saisons jusqu’en 2017, avec des retours ponctuels sous forme d’un téléfilm de Noël en 2020 puis deux épisodes inédits en décembre 2024.

Un acteur aux multiples visages

Au cinéma, Bruno Salomone a été remarqué en 2005 dans Brice de Nice, où il interprète le rôle d’Igor d’Hossegor aux côtés de Jean Dujardin. Il a également prêté sa voix à plusieurs projets, se rendant familier des téléspectateurs par des apparitions vocales dans l’émission Burger Quiz d’Alain Chabat et par le doublage, notamment celui du personnage Jolly Jumper dans l’adaptation cinématographique Lucky Luke réalisée par James Huth.

Au cours de sa carrière, il a participé à plus de 60 projets audiovisuels et a investi divers registres, du one-man-show à la comédie de télévision et de cinéma. Sa dernière présence télévisuelle remonte à « l’an dernier » dans la série A priori diffusée sur France 3, une fiction dont la saison 2 devait revenir fin mars avec notamment Florent Manaudou en tête d’affiche.

Bruno Salomone avait aussi été très ouvert sur une difficulté personnelle, la misophonie. En 2023, sur le plateau de Ça ne sortira pas d’ici animé par Michel Cymes, il expliquait souffrir de ce trouble sensoriel et conviviait son témoignage : « On ne sait pas comment communiquer avec parce que ça passe pour un caprice (…) donc c’est compliqué d’en parler. Le mieux, c’est de se barrer ». Il indiquait avoir identifié cette sensibilité dès l’âge de 10 ans et en avoir parlé dans son ouvrage Les Misophones, ajoutant qu’il avait testé l’hypnose sans succès avant de trouver du soutien via des groupes de misophones sur Facebook et Instagram.

Au micro d’Europe 1, il soulignait l’importance de partager cette expérience : « Ça soulage de se dire on n’est pas tout seul… Aujourd’hui mes proches sont tous au courant. Et maintenant qu’ils ont lu le livre, ils ont intégré ce que c’était et se sont même excusés de m’avoir fait subir tout ça (…) Mais j’essaye de ne pas être un tyran. J’en ris, il faut relativiser. »

Sur le plan sentimental, Bruno Salomone a vécu une relation avec l’actrice Julie Gayet, antérieure à son mariage avec François Hollande. Discret sur sa vie privée, il déclarait en 2010 qu’il gardait un bon souvenir de ses histoires d’amour. Le couple se retrouvait souvent au bord de la Marne, et leur relation a pris fin en 2012, peu avant les révélations publiées par Closer sur la liaison entre Julie Gayet et l’ancien chef de l’État. Yves Azéroual précisait dans Passions d’État : « Julie et François étaient chacun en couple quand ils se sont connus… Puis elle s’est retrouvée célibataire et lui s’est éloigné de sa compagne (Valérie Trierweiler) ».