Premier League J24 : Mohamed Salah égale Steven Gerrard

Ce samedi 31 janvier 2026, à Anfield, Liverpool a battu Newcastle 4-1 lors de la 24e journée de Premier League, une victoire marquée par un nouvel exploit individuel de Mohamed Salah : l’ailier égyptien a délivré une passe décisive à la 67e minute, portant son total de passes décisives en championnat à 92, un chiffre qui le place à égalité avec Steven Gerrard au 8e rang historique des passeurs de la Premier League.

La passe de Salah, effectuée à la 67e minute, a trouvé Florian Wirtz qui a converti d’une frappe croisée pour donner l’avantage 3-1 à Liverpool dans cette rencontre disputée à Anfield. Le but de Wirtz est intervenu après une entame de match où les deux équipes ont inscrit des buts précédemment, le score final s’établissant à 4-1 en faveur des Reds.

Les statistiques de Mohamed Salah face à Newcastle apparaissent particulièrement significatives : en 18 confrontations avec le club du nord-est, il totalise désormais 10 buts et 10 passes décisives. La passe délivrée pour Wirtz permet à Salah d’atteindre un palier inédit dans l’histoire de la Premier League, selon les chiffres rapportés : au moins dix buts et dix passes décisives contre un même adversaire.

Un bilan statistique et un record individuel enregistrés à Anfield

Le match de samedi a offert une nouvelle ligne notable au compteur de Mohamed Salah en Premier League. Sa 92e passe décisive en championnat l’égalise avec Steven Gerrard, qui occupait jusqu’alors seul cette position au classement historique des passeurs. L’action de la 67e minute, conclue par la frappe croisée de Florian Wirtz, est ainsi devenue la passe qui scelle cette égalité au palmarès des assistances en Premier League.

Sur la partie disputée contre Newcastle, Salah confirme des statistiques cumulées contrastées et remarquables : dix buts et dix passes décisives en 18 rencontres face à ce même adversaire. Ces chiffres traduisent une régularité d’influence offensive dans les confrontations directes entre l’ailier égyptien et Newcastle au fil des saisons.

Le 4-1 signé par Liverpool samedi consolide le caractère prolifique de la performance collective des Reds au cours de cette rencontre précise, tout en mettant en lumière la contribution individuelle de Salah par la passe qui a ouvert la voie au troisième but. L’égalité avec Steven Gerrard dans le classement des passeurs de Premier League constitue une donnée chiffrée officielle ajoutée au palmarès du joueur après ce match à Anfield.

La réalisation statistique signalée samedi — atteindre au moins dix buts et dix passes décisives contre un même adversaire dans l’histoire du championnat — est présentée comme inédite pour la Premier League et s’ajoute aux éléments chiffrés rendus publics à l’issue de cette 24e journée.