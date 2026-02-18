Nolwenn Leroy juge terrible que la femme perde son nom au mariage

Nolwenn Leroy, la voix bretonne révélée par la Star Academy, revient sur ses racines et le choix de son nom dans un entretien accordé à Radio France en janvier 2025. De sa victoire télévisée en 2002 à l’album Bretonne devenu phénomène, la chanteuse évoque sa mère, son identité et son attachement à la Bretagne avec une franchise notable.

Découverte à 20 ans sur le plateau de la Star Academy, Nolwenn Leroy s’est imposée rapidement dans le paysage musical français. Sa victoire le 21 décembre 2002 a lancé une carrière durable : le premier single Cassé puis plusieurs albums ont confirmé son statut d’artiste singulière, capable de mêler choix artistiques audacieux et succès populaire. L’album Bretonne, sorti en 2010, a dépassé le million d’exemplaires vendus et a été interprété comme une déclaration d’attachement à ses origines.

Issue d’un parcours familial où la musique tenait une place précoce, Nolwenn Leroy a appris le violon et le piano, et chanté dans des chorales. Née Nolwenn Le Magueresse, elle a grandi entre différentes régions en raison des déplacements liés à la carrière de son père et a été élevée principalement par sa mère après le divorce familial lorsqu’elle avait 11 ans. Cette matrice familiale a laissé une empreinte durable sur son parcours artistique et personnel.

Un choix de nom et une prise de position sur la transmission familiale

Au moment de lancer sa carrière, la jeune artiste a dû modifier son nom pour des raisons pratiques : son prénom était déjà porté par une autre artiste et son nom de naissance était jugé difficile à retenir et prononcer par sa maison de disques. Elle a alors adopté le nom de sa mère, Leroy, un choix qu’elle décrit comme à la fois instinctif et chargé d’affect.

Dans l’entretien à Radio France, Nolwenn Leroy explique que ce choix s’inscrit dans un contexte familial marqué par le rôle central de la mère : « Ma mère est une femme exceptionnelle. Elle m’a transmis l’amour de tout ce qui est caché, mystérieux, presque onirique et mystique. » Elle évoque aussi une dimension symbolique et de reconnaissance envers une lignée matriarcale : « Chez nous, c’est très matriarcal. Il n’y avait pas de fils pour porter le nom Leroy, donc c’était une manière de faire perdurer ce nom et d’honorer ma maman. »

Au-delà de l’anecdote sur la scène médiatique, la chanteuse formule une réflexion plus large sur la transmission des noms dans le cadre du mariage. Elle déclare : « J’aime l’idée de porter les noms de ses deux parents » et ajoute : « Je trouve ça terrible pour la femme de perdre son nom au moment du mariage, et de ne pas le transmettre à son enfant. Je trouve ça horrible. »

Sur le plan personnel, Nolwenn Leroy partage depuis 2008 sa vie avec l’ancien tennisman Arnaud Clément. Ensemble, ils élèvent leur fils Marin, né en 2017, à l’écart de l’agitation médiatique. Parallèlement à sa carrière musicale, elle s’est investie dans d’autres projets artistiques, notamment un rôle dans la série Brocéliande diffusée sur TF1.