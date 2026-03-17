Nicolas Sarkozy se moque de Carla Bruni en évoquant Mick Jagger : « Comment t’es restée 8 ans… »

Nicolas Sarkozy doit purger une peine de six mois de prison ferme dans l’affaire Bygmalion, une décision rendue publique le 17 mars 2026, et l’exécution de cette sanction est désormais considérée comme inévitable malgré la possibilité d’un aménagement (bracelet électronique). Cette évolution judiciaire relance l’attention sur la vie privée et la stabilité du couple formé par l’ancien président et la chanteuse Carla Bruni, dont le parcours professionnel et sentimental continue d’alimenter les médias.

Avant de devenir Première dame, Carla Bruni s’est imposée internationalement comme mannequin dans les années 1990, puis a opéré un virage artistique au début des années 2000 en se consacrant à la chanson. Son album Quelqu’un m’a dit a rencontré un succès critique et public, couronné par une récompense aux Victoires de la musique. Connue pour assumer un rapport libre à l’amour, elle a entretenu des liaisons avec plusieurs personnalités du monde artistique et politique, faits régulièrement évoqués dans les biographies et ouvrages la concernant.

Selon une information de RTL datée du mardi 17 mars 2026, Nicolas Sarkozy a renoncé à contester l’exécution de sa peine après le refus de demander la confusion de ses peines, rendant ainsi l’exécution inévitable tout en ouvrant la voie à un aménagement possible. Parallèlement, l’ancien chef de l’État reste concerné par un autre dossier judiciaire majeur : l’ouverture d’un procès lié aux soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. De son côté, Carla Bruni avait été mise en examen en 2024 dans l’affaire dite « Sauver Sarko », une mise en examen qui a également participé à la mise sous tension médiatique du couple.

Une idylle discrète avec Mick Jagger et une réplique de Nicolas Sarkozy

Avant sa rencontre avec Nicolas Sarkozy en 2007, Carla Bruni a fréquenté les cercles les plus en vue du monde artistique. Parmi ses relations les plus évoquées figure celle avec Mick Jagger, le leader des Rolling Stones. Cette liaison, rapportée comme longue et intense, se serait déroulée dans une relative discrétion médiatique pendant près de huit ans, un contraste marqué avec la surmédiatisation qui entourera ensuite sa vie avec l’ancien président.

Dans l’ouvrage Premières dames, Carla Bruni revient sur cette période et souligne l’étonnante absence de clichés ou de traces photographiques malgré des voyages internationaux partagés, soulignant l’opposition entre une époque plus secrète et l’ère actuelle de surexposition médiatique. Le livre évoque aussi un échange entre les époux autour de ce passé : face à la remarque de Carla sur la discrétion de son idylle avec Mick Jagger, Nicolas Sarkozy aurait répondu sur le ton de la plaisanterie en lançant la remarque suivante : « Comment t’es restée 8 ans avec un homme qui a des mollets aussi ridicules ? »

Ce propos, rapporté dans le même ouvrage, illustre, selon les récits, la tonalité parfois taquine des échanges entre les deux. Le contexte judiciaire actuel, marqué par la confirmation imminente de l’exécution d’une peine ferme à l’encontre de Nicolas Sarkozy et par d’autres procédures en cours, situe ces anecdotes dans un climat de forte attention médiatique.