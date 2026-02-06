Nelson Monfort (72 ans) confie qu’il n’a jamais été très dragueur en évoquant sa vie privée

Les Jeux olympiques d’hiver 2026 à Milan-Cortina se déroulent sans la voix familière de Nelson Monfort aux commentaires du patinage artistique sur France Télévisions. Après des décennies passées aux côtés de Philippe Candeloro, le journaliste s’est retiré de cette mission et a été remplacé à l’antenne par Nathalie Péchalat, Marie-Christelle Maury et la consultante Annick Dumont. Ce changement marque la fin d’un duo historique et l’ouverture d’une page nouvelle pour la couverture télévisée du patinage en France.

Peu avant sa prise de fonctions lors des Championnats d’Europe 2025, organisés à Tallinn du 27 janvier au 2 février, Nathalie Péchalat a confié avoir reçu un message de soutien de Nelson Monfort. « Il m’a souhaité bonne chance et je l’ai remercié pour ce qu’il avait fait pour le patinage. C’est une figure emblématique de ce sport », a-t-elle déclaré à Télé-Loisirs. La patineuse devenue commentatrice a par ailleurs confirmé son engagement avec France Télévisions pour les Jeux de Milan-Cortina 2026 tout en restant indécise quant à sa participation aux Jeux de 2030, prévus dans les Alpes françaises.

Nelson Monfort a, de son côté, expliqué publiquement les raisons de son départ progressif de la chaîne. Lors d’une émission matinale de TF1 en octobre dernier, il a indiqué que la décision était personnelle et qu’elle lui permettait de diversifier ses activités : jouer au théâtre, participer à d’autres émissions et accepter des propositions en dehors du groupe audiovisuel public. Il a reconnu que certains rendez-vous sportifs, comme Roland-Garros, lui manquent, tout en soulignant qu’il se sent « très heureux » de ses nouvelles libertés.

Activités et interventions médiatiques récentes

Parmi ses nouvelles collaborations, Nelson Monfort a été sollicité par W9 pour commenter les épreuves de l’émission Les Apprentis Champions au ski. Sur ce plateau, il commente aux côtés de personnalités telles que Benoît Dubois, connu pour son ton taquin, tandis que Philippe Candeloro figure en tant que coach de l’équipe jaune. À Télé-Loisirs, Monfort a décrit ce programme comme « très optimiste, gai, et qui ne se prend pas trop au sérieux », estimant qu’une émission « positive » peut apporter rire et détente au public et qu’elle rejoint des aspects de sa propre personnalité.

Interrogé aussi sur sa vie privée par Jean-Pierre Foucault sur Europe 1, Nelson Monfort a indiqué qu’il préfère généralement parler de son travail plutôt que de sa vie sentimentale. À la question « Si je drague ou si je suis dragué ? », il a répondu en riant aux micros : « Je vais vous faire une confidence, même quand j’étais jeune, je n’ai jamais été très dragueur… Même pas du tout d’ailleurs », précisant que certaines personnes qui lui sont chères pouvaient écouter l’émission.