Marc Lavoine et Adriana Karembeu face aux critiques du PAF

Marc Lavoine et Adriana Karembeu ont une nouvelle fois attiré l’attention des médias après leurs récentes apparitions publiques : la mannequin a défilé à la Fashion Week de Paris tandis que le chanteur, présent dans le public, s’est montré très ému, et le couple a également été aperçu à Disneyland Paris où leurs démonstrations d’affection ont suscité des réactions contrastées dans les médias.

Lors d’un défilé à la Fashion Week de Paris, Adriana Karembeu est montée sur le podium après avoir assisté à un autre show en compagnie de Marc Lavoine. Selon les images et comptes rendus relayés par la presse people, l’artiste a été visiblement touché en découvrant sa compagne défiler, scène reprise par plusieurs médias en ligne.

Leur sortie à Disneyland Paris a été évoquée dans l’émission Tout beau, tout neuf, présentée par Cyril Hanouna, où le présentateur et ses chroniqueurs ont critiqué l’affichage public du couple. Hanouna a qualifié la situation d’« insupportable », tout en précisant qu’il appréciait les deux artistes séparément. Il a commenté la fréquence de leurs marques d’affection et a conclu que ces démonstrations traduisent, selon lui, la longévité du couple.

Réactions et défenses : media, exposition et jugement du public

Face aux critiques, Céline Tran, coach et coordinatrice d’intimité, a pris la défense du couple en revenant sur la mécanique médiatique qui entoure les personnalités publiques. Elle a d’abord interrogé les motives des détracteurs : « Qu’est‑ce qui est insupportable ? Le bonheur des uns ? Ou la médisance des autres ? », a‑t‑elle demandé.

Tran a ensuite souligné que l’exposition des célébrités entraîne inévitablement des commentaires, parfois sévères. « Beaucoup diront : ‘Ils sont connus, ils s’exposent, ils l’ont bien cherché.’ » Elle a rappelé le rôle des réseaux sociaux dans l’amplification des jugements et la curiosité, jugeant que la médiatisation suppose d’accepter de ne pas plaire à tout le monde.

La coordinatrice d’intimité a aussi mis en perspective la nature des critiques dirigées contre des couples plus âgés qui s’affichent en public : « Le fait qu’ils montrent leur tendresse amoureuse alors qu’ils ont plus de 50 ans ? » a‑t‑elle demandé, soulignant que d’autres figures plus jeunes font également l’objet de commentaires similaires.

Elle a évoqué la place du geste d’affection dans la culture française en déclarant que la France reste, selon elle, attachée au baiser romantique et que la réaction de certains présentateurs appelant à la retenue peut surprendre au regard de cette tradition.

Enfin, Céline Tran a analysé l’impact psychologique des images de bonheur d’autrui sur des observateurs qui pourraient s’en sentir privés, estimant que la réussite et la joie des uns peuvent réveiller des manques chez d’autres. Dans ce cadre, elle a suggéré d’éviter la comparaison et a formulé des conseils visant à relativiser la portée des commentaires sur la vie amoureuse des célébrités, citant la réaction qu’un couple people attire plus souvent l’attention lorsqu’il se montre uni que lorsqu’il se déchire.