Lucie Bernardoni : sa fille Lily s’exprime après les accusations de violence

Lucie Bernardoni, coach à la Star Academy et candidate de Danse avec les stars, est visée par une plainte pour violences volontaires déposée le 29 novembre 2025 par son ex-compagnon, Pedro Alves, au sujet de leur fille, Lily, âgée de 15 ans. Des images et témoignages diffusés par le père ont alimenté une affaire médiatique désormais suivie par TF1 et par la justice, tandis que l’adolescente a récemment pris la parole sur les réseaux sociaux.

Selon les éléments relayés dans la presse et lors de l’émission Tout beau, tout n9uf (TBT9), Pedro Alves affirme avoir reçu de sa fille des vidéos montrant l’état de sa chambre et des blessures corporelles. Le père a déclaré, notamment sur le plateau de TBT9 le 17 février 2026, que la chambre apparaissait « ravagée, détruite » et que le corps de Lily présentait « des énormes marques de griffures, très profondes ». Ces informations ont été initialement mentionnées dans Voici et ont déclenché le dépôt de plainte à la fin novembre 2025.

Après plusieurs semaines de silence public de la part de l’adolescente, Lily a publié une story sur Instagram le 11 mars 2026 pour s’exprimer pour la première fois. Elle y écrit notamment : « La vérité peut déranger, choquer, bousculer, mais pour celle qui la porte depuis bien trop longtemps, elle est surtout une libération. Merci à ceux qui disent : ‘Je te crois’. » Son père a, parallèlement, publié une story annonçant que sa fille allait emménager chez lui « à plein temps ».

Lors de l’émission TBT9 diffusée le 11 mars, les chroniqueurs ont indiqué que Lily se serait rapprochée de la nouvelle compagne de son père et que, ensemble, elles auraient constaté d’éventuelles violences physiques et psychologiques lors d’un passage à l’hôpital. L’émission a également rapporté que TF1 aurait demandé à Lucie Bernardoni des explications au regard de sa participation à Danse avec les stars.

De son côté, Lucie Bernardoni conteste les accusations. Par l’intermédiaire de son avocate, elle a précisé n’avoir « à ce jour fait l’objet d’aucune convocation, ni dans le cadre d’une enquête pénale, ni dans le cadre d’une saisine d’un juge aux affaires familiales » et a indiqué qu’elle « saisira toutes les voies de droit qui lui sont ouvertes ». Elle a par ailleurs évoqué, selon des propos rapportés, un acharnement de la part de son ex-compagnon et laissé entendre que sa fille traverserait une période de troubles.

Au milieu du mois de février 2026, des auditions ont eu lieu : Gilles Verdez a déclaré sur le plateau de TBT9 que Lily et Pedro Alves avaient été entendus par les enquêteurs. Pedro Alves a réaffirmé son soutien à sa fille dans une story le 18 février 2026 : « Ma fille s’est confiée. Je l’ai crue. J’ai agi. C’est ça être père. »

Les autorités judiciaires ont été saisies et une enquête a été ouverte afin de déterminer la réalité des faits évoqués dans la plainte déposée fin novembre 2025. À ce stade, les informations publiques indiquent que la procédure est en cours et que, conformément au principe de présomption d’innocence, Lucie Bernardoni demeure présumée innocente des faits qui lui sont reprochés.