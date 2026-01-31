Liverpool s’impose face à Newcastle en Premier League (J24)

Liverpool a renversé Newcastle à Anfield en s’imposant 4-1 lors de la 24e journée de Premier League, confirmant une victoire nette après avoir été mené 0-1. Menés sur une frappe d’Anthony Gordon, les Reds ont réagi avant la mi-temps grâce à deux buts d’Hugo Ekitiké, puis ont conforté leur avantage en seconde période par Florian Wirtz et Ibrahima Konaté, qui a inscrit le dernier but dans le temps additionnel.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Newcastle surprend Anfield en début de rencontre en prenant l’avantage à la 36e minute. Les visiteurs, dominés dans le jeu selon le déroulé de la rencontre, trouvent la faille par Anthony Gordon, dont la frappe est logée dans le petit filet gauche et laisse le gardien impuissant (0-1).

La réaction de Liverpool ne se fait pas attendre. À la 41e minute, Hugo Ekitiké profite d’un ballon mal dégagé dans la surface pour égaliser d’une frappe placée dans le coin gauche (1-1). Deux minutes plus tard, le même attaquant français transforme de nouveau une occasion similaire en envoyant le ballon dans le coin droit et donne l’avantage aux siens juste avant la pause (2-1).

Temps forts et déroulement de la seconde période

Au retour des vestiaires, Liverpool prend le contrôle des débats et parvient à freiner les initiatives adverses. Newcastle recule progressivement et concède des espaces qui profitent aux locaux. La domination se matérialise à la 67e minute lorsque Florian Wirtz, bien placé dans la surface, conclut d’une frappe croisée pour porter le score à 3-1 et creuser l’écart.

La fin de match est marquée par une intensification des efforts de Liverpool pour sceller définitivement le résultat. Dans le temps additionnel, à la 93e minute, Ibrahima Konaté monte aux avant-postes et, sur un ballon perdu par l’adversaire, parvient à ajuster le gardien adverse pour inscrire le quatrième but des Reds (4-1). Cette réalisation intervient après une période où Newcastle n’est pas parvenue à rééditer son entame prometteuse.

Le match, disputé lors de la 24e journée du championnat, a donc vu une première période animée par un retournement rapide du score, suivie d’une seconde période dominée par Liverpool qui a su concrétiser sa supériorité par deux réalisations supplémentaires. Les principaux faits de la rencontre restent les égalisations et la reprise en main opérée par Liverpool grâce aux deux buts d’Hugo Ekitiké avant la pause, puis aux contributions décisives de Florian Wirtz et d’Ibrahima Konaté en seconde période.