Ligue des champions CAF (J4) : l’AS FAR bat la JS Kabylie

La JS Kabylie s’est inclinée 1-0 sur la pelouse de l’AS FAR, jeudi, lors de la 4e journée de la Ligue des Champions de la CAF, un revers qui laisse le club algérien en difficulté dans le groupe B. Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 74e minute par Hamza Khabba sur une passe venue de la gauche signée Tó Carneiro ; les Marocains ont ensuite pris le contrôle du jeu pour préserver leur avantage.

Le match, disputé au stade de l’AS FAR, s’est soldé sur un score étriqué en faveur des locaux. L’ouverture du score est survenue tardivement, en seconde période, et a constitué le tournant de la partie : avant cette réalisation, les deux équipes étaient restées muettes offensivement. Après le but signé par Khabba, les hommes de l’AS FAR ont géré le tempo et empêché la JS Kabylie de revenir au score.

Cette défaite marque un coup d’arrêt pour la JS Kabylie dans cette phase de poules. Malgré ses efforts, la formation algérienne repart du Maroc sans point et avec seulement deux unités au classement du groupe B, situation qui la place en queue de ce groupe.

Classement et situation dans le groupe B après la 4e journée

À l’issue de cette quatrième journée, Al-Ahly occupe la première place du groupe B avec 8 points. L’AS FAR, vainqueur du jour, se hisse désormais à la deuxième position derrière le club égyptien. Le Young Africans totalise également 5 points et partage ainsi une situation médiane dans la poule. La JS Kabylie ferme la marche avec 2 points, à la suite de sa défaite sur le terrain de l’AS FAR.

Le résultat obtenu par l’AS FAR à domicile constitue donc un succès précieux dans la course aux premières places du groupe B. En s’imposant 1-0, les Marocains ont consolidé leur position en seconde place et ont, pour le moment, relancé leur campagne dans la compétition.

La rencontre restera notamment marquée par l’action décisive de la 74e minute : un centre venu de la gauche de Tó Carneiro qui a trouvé Hamza Khabba, auteur de l’unique but du match. Après cette réalisation, les locaux ont su maîtriser les temps forts et préserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.