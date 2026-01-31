Ligue 1 J20 : Leonardo Balerdi réagit après OM–Paris FC

L’Olympique de Marseille, menant 2-0 à la 63e minute grâce à un penalty transformé par Greenwood puis à un but d’Aubameyang, a vu son avance s’effriter dans les dernières minutes et concédé l’égalisation en fin de match, sur un penalty de Kebbal à la 90e+2, après la réduction du score d’Ikoné à la 82e. L’équipe dirigée par Roberto De Zerbi, qui a dominé la rencontre, n’a pas réussi à préserver son avantage et a finalement été rejointe dans le temps additionnel.

Le déroulé du match a été marqué par une prise d’avantage nette de l’OM jusqu’à la 63e minute. Le premier but est intervenu sur penalty, converti par Greenwood, avant qu’Aubameyang n’inscrive le deuxième but qui semblait offrir une marge de sécurité aux Phocéens. Cette situation a durablement placé Marseille en position favorable, jusqu’à l’entrée dans le dernier quart d’heure.

La réaction adverse est survenue dans la phase finale : Ikoné a réduit l’écart à la 82e minute, relançant la partie, puis Kebbal a obtenu un penalty transformé dans les arrêts de jeu, à la 90e+2, permettant au club visiteur de revenir à hauteur et d’arracher un point. Roberto De Zerbi et son équipe avaient dominé le match dans l’ensemble mais n’ont pas su verrouiller le résultat malgré leur avantage en première partie de seconde période.

La réaction du capitaine Leonardo Balerdi

Au micro de beIN Sports après la rencontre, le capitaine olympien Leonardo Balerdi a exprimé sa déception face à ce retournement de situation. « On s’est relâché. Il faut mieux faire les choses. J’espère qu’on va parler entre nous. Ça ne doit pas arriver une autre fois. Il faut continuer. Aujourd’hui, on a bien fait, sauf dans les dernières minutes. »

Balerdi a ainsi pointé la perte de vigilance dans les instants décisifs de la rencontre, soulignant la nécessité d’un échange interne entre les joueurs pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise. Ses propos reflètent l’insatisfaction du capitaine sur la manière dont se sont déroulées les phases finales du match, malgré une prestation globalement maîtrisée jusqu’à la 63e minute.

Le constat du défenseur et capitaine se concentre sur la responsabilité collective au sein du vestiaire et sur l’urgence d’améliorer la gestion des fins de match après avoir obtenu un avantage significatif. Ses déclarations ont été recueillies immédiatement après la rencontre, devant les caméras de la chaîne sportive.