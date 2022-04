« Je suis fier du Ghana, ils ont des routes et des universités » Paul Okoye tacle son pays après le match Nigeria-Ghana

Le Ghana a éliminé le Nigéria à Abuja ce mardi 29 mars 2022 pour le compte des barrages de la Coupe du monde 2022 et s’est offert son ticket pour le Qatar. A la fin de ce match qui a été marqué par un incident majeur entrainant la mort d’un cadre de la CAF, l’artiste nigérian Paul Okoye est monté au créneau pour dézinguer les dirigeants de son pays.

Les Black Stars ont décroché leur place pour le Mondial 2022 face au Nigeria (1-1) grâce à un but compte double à l’extérieur de Thomas Partey à Abuja. Après le coup de sifflet final au stade Moshood Abiola d’Abuja ce mardi, des supporters nigérians en colère après l’élimination des Super Eagles, ont envahi le terrain et attaqué des joueurs ghanéens. Ils ont même attaqué et assassiné le Dr Joseph Kabungo, médecin de la FIFA qui était de service lors de ce match en le piétinant.

A la suite de ces évènements, plusieurs célébrités nigérianes ont réagi. Dans la foule, l’un des membres du duo P-Square Paul Okoye a désapprouvé les actes posés par ses compatriotes. Dans un message posté en story Instagram, lee chanteur Paul Okoye a déclaré déclaré qu’il était fier du Ghana bien que le Nigeria ait perdu sa place en Coupe du monde.

« Oui, nous avons perdu contre le Ghana hier… mais je suis fier du Ghana parce que les Nigérians vont au Ghana pour les vacances… ils ont une bonne électricité, de bonnes routes, la sécurité, de bonnes universités que 40 % des Nigérians occupent. Mais ceux-ci ici sont occupés à infliger des souffrances à leurs citoyens. » A-t-il écrit.