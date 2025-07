Bénin: un pasteur accusé de manipulation et de détournement de biens par une fidèle

- Publicité-

Un pasteur a comparu ce mardi 1er juillet 2025 devant le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi, après avoir été accusé par l’une de ses fidèles de pratiques douteuses et de détournement de biens.

Selon les faits, la plaignante, une jeune femme souffrante, a rencontré le pasteur qui s’est présenté comme un serviteur de Dieu capable de lui apporter la guérison et la protection. Confiant en ses promesses, la jeune femme s’est rendue dans son église pour des séances de prière, puis a accepté des prières spéciales à domicile accompagnées d’une eau « bénite » qui aurait initialement soulagé ses douleurs.

Selon Bip radio, sur la base de cette amélioration temporaire, le pasteur lui aurait demandé de remettre plusieurs biens matériels, notamment des glacières, des marmites, des lots d’assiettes et des pagnes, dans le cadre d’une prière de bénédiction. Ces biens ont été transférés au domicile du pasteur, sans qu’ils soient restitués.

Six mois plus tard, la jeune femme, toujours souffrante, a réclamé ses biens, mais le pasteur aurait alors accusé sa mère d’être la cause de son mal, la qualifiant de sorcière. Peu convaincue, la plaignante a consulté un devin, qui aurait pointé le pasteur comme étant responsable de la dégradation de son état de santé.

À la barre, le pasteur a reconnu avoir reçu les biens, affirmant qu’il s’agissait d’offrandes volontaires de reconnaissance et non de prêts. Il a nié toute implication dans la dégradation de la santé de la jeune femme.

Le juge a ordonné la convocation du devin pour la prochaine audience fixée au 15 juillet 2025.