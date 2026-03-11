Hugo de Koh-Lanta, champion du monde de mangeur de moules

Koh-Lanta accueille pour sa nouvelle saison des profils variés : parmi eux, Hugo, ingénieur océanographique installé dans le Gard, se distingue par un parcours atypique et un titre pour le moins surprenant — en 2023, il a remporté le championnat du monde de mangeur de moules. Cette combinaison d’un métier scientifique et d’une victoire insolite attire l’attention des téléspectateurs et alimente les présentations du casting diffusées sur TF1.

Le célèbre jeu d’aventure, diffusé sur TF1, mise chaque année sur la diversité des candidats pour renouveler l’intérêt du public. Les portraits mêlent souvent des sportifs de haut niveau, des stratèges et des parcours professionnels variés. Dans ce contexte, la présence d’un ingénieur océanographique comme Hugo illustre la volonté de proposer des profils hors des stéréotypes habituels du programme.

Originaire du sud de la France, Hugo travaille dans le Gard en tant qu’ingénieur océanographique. Son activité professionnelle consiste à étudier les océans, leurs écosystèmes et les phénomènes qui les affectent, selon la description générale de cette spécialité. Il reconnaît ne pas être « le profil le plus sportif du casting », formulation reprise dans les présentations du candidat, mais mise sur d’autres atouts pour son passage dans l’émission. Parallèlement, il détient un record personnel : la victoire au championnat du monde de mangeur de moules en 2023.

Un mélange inédit de science et d’exploit gastronomique

Le titre de « champion du monde de mangeur de moules » donne à Hugo une image singulière. Cette compétition gastronomique, telle que décrite dans les sources qui en parlent, consiste à ingérer le plus grand nombre de moules possible dans un temps imparti. L’épreuve met en jeu l’endurance, la technique et la détermination des participants, composants cités pour expliquer la nature de ce type de défi.

Le contraste entre un parcours scientifique et un trophée lié à une épreuve de consommation rapide de coquillages suscite la curiosité des observateurs. L’ingénierie océanographique implique des compétences techniques et une connaissance des milieux marins ; la compétition gastronomique, elle, valorise des aptitudes physiques et psychologiques différentes. Dans les médias et les réseaux, ce mélange d’éléments sérieux et d’anecdote insolite est régulièrement commenté lors des présentations des candidats.

Dans les documents de présentation, la victoire de 2023 est évoquée comme une anecdote qui « fait sourire » les fans du programme. Les éléments disponibles indiquent que cette singularité est mise en avant dans le portrait du candidat, sans autres précisions sur les modalités exactes du concours ou sur l’impact de ce titre sur sa participation à Koh-Lanta.