Guerre en Ukraine: le président Zelenski invite le Pape François à jouer le rôle de médiateur

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, souhaiterait voir le Pape François engager une mission de bons offices pour régler le différend qui oppose Moscou et Kiev.

Malgré les négociations et les pressions diplomatiques sur la Russie, la détermination de Moscou d’aller au bout de son offensive en Ukraine ne s’affaiblisse. Les missiles russes continuent de faire de ravage en Ukraine ainsi que les crépitements de balles. Pour l’ONU ou le Pape François, il faut à tout prix, faire cesser le feu. La violence n’est pas la solution…

Le Souverain Pontife s’y est notamment engagé depuis le début de la guerre. Il n’a cessé d’appeler à la paix et à la négociation. Mais pourrait-il en faire plus? La réponse est affirmative, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier aimerait voir le Pape s’engager davantage dans la résolution de cette crise qui perdure.

« On apprécierait le rôle médiateur du Saint-Siège pour mettre fin à la souffrance humaine » en Ukraine, a écrit le chef d’État ukrainien sur Twitter à l’issue d’un entretien téléphonique avec le pape. Il dit avoir informé le Pape «de la situation humanitaire difficile et du blocage des couloirs humanitaires par les troupes russes », tout en le remerciant pour ses « prières pour l’Ukraine et la paix ».

Le Souverain Pontife appelle couramment les fidèles à prier pour l’Ukraine. Dimanche 13 mars, il a réitéré sa ferme condamnation de ce qu’il qualifie de la « barbarie » qui consiste à tuer des enfants et des civils, ajoutant : «Au nom de Dieu… arrêtez ce massacre.». Le pape François appelait ainsi, à la fin du «massacre» et de «l’attaque armée inacceptable» en Ukraine, envahie par des troupes russes depuis le 24 février.